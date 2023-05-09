月球上有玻璃？　中國科學家月壤中首次發現天然玻璃纖維

5月8日，中國科學院物理研究所宣布，通過對嫦娥五號月壤樣本開展系統的物質科學研究，科研人員發現多種類型、不同起源的月球玻璃物質，並在嫦娥五號月壤中首次發現天然玻璃纖維。相關研究成果已在《國家科學評論》發表。



研究人員綜合分析嫦娥五號月壤樣本中玻璃物質的形態、成分、微觀結構和形成機制，發現月球表面存在着固、液、氣多種轉變路徑的玻璃起源。

嫦娥五號採集的黑色玻璃珠和黑色玻璃碎片。（微信公眾號＠中科院物理所）

月球表面頻繁遭受的隕石及微隕石撞擊導致的礦物熔化和快速冷卻，產生了各種形態的玻璃物質，包括球狀、橢球狀、啞鈴狀等旋轉形狀的玻璃珠，氣孔構造的膠結質，流體形態的濺射物等。

研究人員在嫦娥五號月壤中更首次發現天然玻璃纖維。據介紹，具有超高長徑比的玻璃纖維來源於撞擊過程中黏稠液體的熱塑成型。和低長徑比的玻璃珠相比，形成玻璃纖維的液體黏度要更高，意味着對應的撞擊溫度和撞擊速率更低，反映了月球表面較為溫和的微撞擊事件。

嫦娥五號採集的夾雜在月壤中的玻璃絲。（微信公眾號＠中科院物理所）

中科院物理所副研究員沈來權表示，天然的玻璃纖維證明，月壤具有良好的玻璃形成能力和優異的加工成型特性，肯定了在月球表面就地取材利用月壤加工生產玻璃建材的可行性，將為未來月球基地建設提供重要支撐。