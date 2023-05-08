建立「北京時間」　中國首位女天文台長葉叔華與香港還有段淵源

浩瀚銀河中，有一顆名為「葉叔華」的星星，這是唯一一個以中國女性名字來命名的小行星。而葉叔華，是中國第一位女性天文台長，又被稱為「北京時間之母」。



葉叔華｜放棄香港高薪 投身國家天文事業

1927年，葉叔華出生於廣東，年少時為躲避戰火，隨家人在廣東、香港等地輾轉求學。雖然條件艱苦，但堅韌的性格也從此養成：「那時候覺得自己甚麼都不怕，無所不能。」

葉叔華與香港也有淵源，少年時曾在香港讀書，大學畢業後又曾在香港擔任教師。（網上圖片／當代中國授權）

18歲，葉叔華考入中山大學，與天文學結下不解之緣。畢業後葉曾在香港得到一份待遇不俗的教書工作，但由於內心一直對天文難以割捨，新中國成立之初就毅然回到內地尋找機會。

第一站，她來到南京的紫金山天文台求職，不料被告知只招一名男生，「當時我很生氣，回去以後就給台長寫了一封信，一連列舉了5、6個不該不招我的理由。」

男性和女性就像一輛車上的兩個車輪，如果一個跑得快、一個跑得慢，這輛車一定駛不快，總要保持兩個輪子的速度一致，才是最好的。 葉叔華

執著得到了回報，1951年，葉叔華如願加入由紫金山天文台託管的徐家匯天文台，成為台里第一位女性研究人員。

在後來的一次演講中，葉叔華曾說「要打破性别的玻璃天花板，錘子就握在每位女性手中」，可見當時才20多歲的她，已經踐行着這個想法。

葉叔華在進入中山大學後，遇到一位口才非常了得的女教授，在她的引導下，葉與天文結緣。圖為葉叔華進行觀測任務。（網上圖片／當代中國授權）

葉叔華｜一窮二白起步 建立中國測時系統

進入天文台，葉叔華的第一份工作是觀測恆星、以此計算世界時。夜晚的觀測要全神貫注、目不轉睛；白天則要完成繁重的計算和數據處理…… 這跟想像中浪漫的天文事業相去甚遠，葉叔華不免感到煩悶。

但隨着工作的深入，她逐漸意識到這份工作的重要性：作為當時唯一的時間服務台，全國的時間標尺都由這裏提供。

（當代中國授權）

不過此時，中國的時間系統還依賴於國際時間局和蘇聯的數據。隨世界局勢的變化，建立獨立的系統迫在眉睫。1957年中國開始部署這項工作，當時30歲出頭的葉叔華挑起重擔，成為項目負責人。

中國的時間系統曾經依賴外國，新中國成立後逐步建立獨立的測時系統，葉叔華在過程中立下汗馬功勞。圖為1994年，葉叔華參加烏魯木齊25米射電望遠鏡揭幕儀式。（網上圖片／當代中國授權）

蘇聯的時間系統由10餘個天文台合作建立，國際時間局則多達30多個，相比之下，中國只有上海徐家匯和南京紫金山兩個台，力量之單薄，實力之落後可想而知。

但功夫不負有心人。此後10年間，葉叔華帶領團隊攻克經費不足、人員有限、設備落後等重重困難，一步步摸索，建立了全新的計算模型。

加之北京、武漢和西安3地天文台陸續建成，1965年，葉叔華主持的世界時系統通過國家鑒定，「北京時間」正式向全國發佈，走進千家萬戶，葉叔華也由此被譽為「北京時間之母」。

葉叔華｜「大膽又魯莽」 護航探月探火任務

1981年，50多歲的葉叔華出任上海天文台長，成為了中國第一位女性台長。也正是這一年，測時服務移交給了地理位置更優越的陝西，為上海天文台謀劃新定位的責任就這樣落在她肩上。

葉叔華敏銳地意識到發展新型觀測技術的重要性，在各種新技術中，她最好看「甚長基線干涉測量技術」，這種技術原本用於天體物理，所需的儀器體量很大，費用不菲，幾乎沒人相信可行性，但葉叔華已經在內心打定主意。

「我提出要做3個站，上海、烏魯木齊跟昆明，在中國構建一個大三角形，全世界都沒有人提。」為了實現這個構想，葉叔華幾乎爭取到了當時天文界能動用的全部科研經費，提起這段經歷，葉叔華說自己「很大膽、也很魯莽」。

葉叔華提出要在全國建立3個觀測站，分別位於上海、烏魯木齊、昆明，構建一個大三角形。（網上圖片／當代中國授權）

這個魯莽的想法，後來成為了中國太空探測任務的關鍵技術之一。在嫦娥一號、嫦娥三號、嫦娥五號和天問一號任務中，相關的測量技術都擔任了舉足輕重的保障作用。

葉叔華激動地說 ：「以後不光是探月、探火，就是到木星、太陽系邊緣去，都沒有問題。我們能夠給國家航天工作出些力，是很光榮的。」

90歲高齡的葉叔華依然奮戰在航天工作一線。（網上圖片／當代中國授權）

辦一件事，假設只有40%的把握，如果停下不動，就會慢慢變成20%的把握，最後變為零。但積極爭取，可以將其變成60%、70%，最後將事情辦成。 葉叔華

年過九旬，葉叔華說自己還有3個願望，一是建設上海天文館，該館已於2021年落成，另外就是令中國加入全球射電天文計劃SKA，以及在太空中設立2個30米口徑的射電望遠鏡。

「如果把這三件事情辦好了，我的任務也就完成了。」葉叔華用自身經歷闡釋了一句話：人生有限，但探索蒼穹的腳步不止。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：國企第一位「洋廠長」 不可不知的德國人格里希