司機違規官方App睇片即可免罰？　適用部分輕微違法尚未全國推行

司機開車違法，一般會被扣分、罰款，但有內地市民發現，只要在「交管12123」App上觀看教育影片，便可免除懲罰。



以「12123」、「看視頻免罰款」等關鍵詞在社交平台上搜索，不少網民都分享通過觀看影片消除了部分違法記錄。

今年3月，浙江杭州市民陸女士駕駛時違規接聽電話，被道路監控鏡頭拍攝，需罰款50元（人民幣，下同）並扣3分。

5月7日，她打算用「交管 12123」App 處理違法記錄時，系統提示「您選擇的違法可以在視頻教育後免除罰款，是否前往視頻教育？」。根據系統引導，陸女士觀看影片後，違法處罰變成「警告」，罰款和扣分被免除。

值得注意的是，前述免罰措施並未在全國推行，仍在試驗階段，處理的大多集中在違停、輕微超速等程度較輕的違法上，而超載、闖紅燈等違法行為則需要走原流程處理。若同時有兩個違停處罰，只有一個能通過前述方法免於處罰。

此外，此前違法次數較多的司機或許無法享受前述免罰措施，譬如今年已有4次違法記錄的司機，「交管 12123」App內並未彈出免罰提示；因被扣滿12分，去年重新學習科目一（駕駛員理論考試）的司機透露，現有的違法記錄仍要繳納罰款並扣分。

「交管12123」App。（網上圖片）

「交管12123」App是由公安部交通管理科學研究所提供的互聯網交通安全綜合服務管理平台官方客戶端，其駕管新舉措的發布推行一般由公安部交管局制定實施。

目前，該項免罰措施的具體適用規則暫無官方說明。司機可先將「交管 12123」App升級到最新版本，進入違法處理頁面後，符合要求的車輛會自動彈出相關提示。