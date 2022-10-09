時速達257公里！ 四川男開法拉利飛車拍片發朋友圈炫耀　下場超慘

擁有一台法拉利，是許多男人一生的夢想！四川成都一名謝姓男子，日前為了在微信朋友圈裏炫耀，一邊駕駛法拉利一邊使用手機，還在高速公路上奔馳，時速一度飆到257公里。只是他如此高調地發布上網，很快引來警察關注，立即展開調查，將人傳喚到案，開罰1900元人民幣（約2095元港幣），並吊銷其駕照，2年內不得重新申領。



據內地《紅星新聞》報道，日前一輛紅色法拉利在四川成都天府機場高速公路上一路狂飆，時速達到驚人的257公里。由於該影片在網絡上廣泛流傳，且「超速100%」已屬嚴重違法行為，引起四川交警高速公路一分局十一大隊注意，隨即透過影片分析、監視畫面、人像比對等系統，鎖定駕駛的謝男，並將人傳喚到案。

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謝男到案後對違法行為坦承不諱，表示當天是因為有人租借該輛車，才會親自駕駛送往200多公里外的內江。又因駕駛到天府機場高速公路時，眼見路寬車少，才會一時動念測試車子性能，並發布上朋友圈炫耀。警方事後也按照相關法規，對其開罰1900元人民幣，並吊銷駕照2年，令謝男懊悔不已。

事實上，這已是該分局查獲的第3宗嚴重超速案件，2021年1月，一名張姓男子駕駛保時捷，在四川成都天府機場高速公路上超速行車，時速達到229公里；2022年7月，另一名陳姓司機也同樣在該地超速行車，時速達到每小時234公里。警方也分别對以上2宗嚴重違法行為作出了相應處理。

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對此，警方也呼籲民眾，不要出於炫耀心態做出違法行為，超速不僅可能引發交通事故，也易造成人員傷亡，提醒民眾開車、乘車應繫好安全帶，不超速、不超載，應把自己和乘客、用路人安全放在首位。

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