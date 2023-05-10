江西公務員命鄰桌女子陪酒　遭拒後打人致傷　官方承認屬實將處理

近日，江西一名公職人員吃宵夜時騷擾女生並打人，在網絡沸沸揚揚。5月9日，該公職人員所在單位「萍鄉市自然資源和規劃局湘東分局」通報承認打人者為其職工，打人情況屬實，將對打人者作嚴肅處理。



江西男子張敏向內媒爆料，今年2月22日凌晨，他與女友及其閨密3人在江西萍鄉市安源區吃宵夜時，鄰桌一名男子上前騷擾他女友的閨密，並要其陪酒，遭到拒絕後，該男子動手將張敏打成輕微傷。

據張敏介紹，騷擾女性的男子系萍鄉市自然資源和規劃局湘東分局公職人員。儘管警方已對兩名違法人員處以十天行政拘留，但他至今未獲得對方的賠禮道歉和相關民事賠償。

據當地公安局出具的行政處罰決定書顯示，違法行為人張波因見高某（張敏女友閨密）長得漂亮就上前騷擾高某並要求其陪他喝酒，高某不滿張波的騷擾，便罵了一句「傻逼」。張敏上前勸說張波不要跟高某計較，但被張波和其同夥楊某偉毆打頭部和臉部。

張敏描述當時場景稱，閨密高某罵完張波後，他與女友二人向張波道歉，但沒想到張波越發過分地進行語言恐嚇和威脅。沒過幾分鐘，張波便對他進行身體攻擊，張波同行朋友用碟子打擊他頭部。

2023年2月24日，萍鄉市公安局安源分局決定對張波、楊某偉予以行政拘留10日的處罰。值得注意的是，參與打人的楊某偉，曾在2010年1月因盜竊罪被上海市普陀區法院判處有期徒刑2年。

5月8日，自然資源和規劃局湘東分局工作人員回應內媒詢問稱，張波已請假2年，未上班。該分局辦公室主任未否認張波系該局公職人員，他表示並不清楚張波打人情況，將調查清楚後再進行答覆。對於張波請假的時長及事由，則需要詢問人事科。

江西省萍鄉市自然資源和規劃局湘東分局發通報回應，張波確為該局公職人員，打人情況屬實。

9日，萍鄉市自然資源和規劃局湘東分局針對張波打人事宜發布通報，表示對事件高度重視，已成立調查組。初步核實，打人者確為該局職工，打人情況屬實。下一步，將根據調查結果和相關規定作出嚴肅處理。