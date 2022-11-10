山西陽城：公職人員不按期核酸移交紀檢公安處置　所屬單位共擔責

據「健康陽城」官方消息，山西省陽城縣新冠疫情防控工作辦公室11月7日發佈「關於做好常態化核酸檢測的通知」，內容顯示公職人員若不按期檢測核酸，將移交紀檢、公安部門，並追究所在單位責任。



通知稱，為提高常態化核酸預警水平，實現疫情防控「早發現、早處置、早救治」，要求全縣所有居民「三日一檢」進行核酸檢測。若不按期屬違法行為。

第二條中要求公職人員「帶頭參加常態化核酸篩查」，工作單位督促檢測。不能按期檢測的公職人員將移交紀檢和公安處理，並追究所在單位負責人相應責任。不僅如此，社會組織、企業也要督促員工進行常態化核酸檢測，否則追究個人和企業責任。

通知中稱，所有公共場所要檢查出入人員「三日內核酸檢測陰性證明」，「沒有的堅決不准進入」，對不能嚴格執行的部門進行「專項整頓」。

通知顯示11月8日是常態化核酸篩查最後一日，未參加的人員將「進行賦碼管理」。

陽城縣所在的山西晉城市在11月6日時發現1宗初篩陽性感染者，並於11月6日至12日全市靜默。但截至今日（10日）山西疫情主要集中在大同市（本土31宗），而晉城市、陽城縣皆無再通報新增個案。