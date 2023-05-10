圓明園黑天鵝「芳芳」證實死於肺部感染　生前疑被遊客過度投餵

圓明園黑天鵝「芳芳」今年五一假期間被發現死亡，其死因隨即在網絡引起討論，有網民稱自己當日在現場，見有男遊客用紫米麵包投餵黑天鵝，還有遊客朝「芳芳」砸石頭等。據圓明園管理處周三（10日）消息，「芳芳」的屍檢結果已出爐，顯示其死於肺部感染。



圓明園管理處工作人員表示，「芳芳」的死因是肺部感染，無明顯外傷，胃內亦無異物，不過動物肺部感染的原因有很多，「芳芳」因何感染不得而知。

圓明園黑天鵝「芳芳」死亡，被工作人員打撈裝進膠袋。（影片截圖)

據早前報道，4月30日，內地「五一黃金周」第二日，一條「圓明園工作人員打撈暴斃黑天鵝『芳芳』」的影片在網路流傳，引發關注。影片可見，一隻黑天鵝被園方工作人員打撈出水，頭耷耷毫無生氣，之後被裝入黑色膠袋中帶走。親眼目睹工作人員打撈過程的北京市民王先生稱，「芳芳」在30日上午被發現死亡，「前天還好好的，『芳芳』沒有一點不對勁的地方，一天時間就死於非命。」

「芳芳」的死因在網絡引起討論，有網民稱自己當日在現場，見有男遊客用紫米麵包投餵黑天鵝，還有遊客朝「芳芳」砸石頭，「動物會應激死的。」亦有網民懷疑，「芳芳」是被投餵過多致死，「五一圓明園人流量那麼大，一人投餵一口，大概率是不文明遊客亂投餵所致。」

▼「鵝友」4月中拍攝圓明園黑天鵝一家▼