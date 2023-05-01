五一｜圓明園黑天鵝｢芳芳｣暴斃引關注　疑遭遊客擲石頭過度投餵

4月30日，內地「五一黃金周」第二日，一條「圓明園工作人員打撈暴斃黑天鵝『芳芳』」的影片在網路流傳，引發關注。今日（1日）北京市海澱區圓明園管理處工作人員確認情況屬實，「我們感到非常傷心，具體死亡原因專家還在調查。」



據《上游新聞》報道，北京市民王先生親眼目睹了工作人員打撈死亡黑天鵝的過程。他稱，「芳芳」在4月30日上午被發現死亡，「前天還好好的，『芳芳』沒有一點不對勁的地方，一天時間就死於非命。」

從王先生的影片中可以看到，一隻黑天鵝被園方工作人員打撈出水，頭耷耷毫無生氣，之後被裝入黑色膠袋中帶走。

圓明園黑天鵝「芳芳」死亡，被工作人員打撈裝進膠袋。（影片截圖)

「芳芳」的死因在網絡引起討論，有網民稱自己當日在現場，見有男遊客用紫米麵包投餵黑天鵝，還有遊客朝「芳芳」砸石頭，「動物會應激死的。」有網民就懷疑，「芳芳」是被投餵過多致死，「五一圓明園人流量那麼大，一人投餵一口，大概率是不文明遊客亂投餵所致。」

對於「芳芳」的死亡原因是否如網民猜測為遊客投餵致死，北京市海澱區圓明園管理處工作人員表示，「具體死亡情況我們目前還不清楚。專家們應該要調查（解剖），還要查查所涉區域周邊監控。」

▼「鵝友」4月中拍攝圓明園黑天鵝一家▼

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圓明園的福海和蘆葦蕩一直是黑天鵝們的棲息港灣，即使平日，也有許多本地「鵝友」時常來探訪，為它們攝影。據圓明園官網介紹，黑天鵝是候鳥，一夫一妻，終身相守。如果一隻不幸離世，另一隻也基本無法獨活常常會悲傷地死去。有網友擔心「芳芳」離世後它的伴侶怎麼辦。

網民討論▼



「有些遊客，必須列入旅遊黑名單，拔孔雀毛，景區偷鴨子，隨意亂寫亂刻」

「都是喜歡安靜的動物，那麼多人，都嚇死了」

「支持虐殺動物入刑！！」

「保護野生動物是每個人的職責，不能亂投餵食。」

「3月底的時候去在湖面上自由自在地遊的很優雅」

「有質素的叫遊客，沒質素的叫垃圾​」

「國民質素堪憂，其他方面可能進步了，但是質素退步了，國家該注重一下質素教育了​」

