湖北2歲童無故遭男子掌摑　家長還手反擊後報警　警方籲和解惹議

湖北咸寧一名2歲幼童無故遭男子大力掌摑，幼童家長發現後與男子發生衝突隨即報警，惟警方卻建議雙方和解。



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據《封面新聞》報道，事發於周五（12日），閉路電視畫面顯示，一名身著橙色衫的男童騎單車進入一間電單車店，停在一名身著黑色衫男子面前，男子回頭大力掌摑男童，男童隨即捂面大哭。

男童母親介紹，自家在咸寧市溫泉區經營了一間小店，2歲的兒子經常到隔壁電單車店玩耍，打人男子則是另一間店的員工，「他也是到電單車店玩。孩子騎腳踏車跟在他後邊，他轉身突然就扇了一耳光，孩子哭了一會兒跑回來告訴我們。」

男童母親續指，平時與打人男子並無交集，丈夫事後質問他，他卻只稱是「開玩笑」，隨即二人發生肢體衝突並報警。

惟報警之後，打人男子仍未有道歉的態度，並稱若男童家長賠償自己52元人民幣的衣服錢，便可和解，更揚言「如果不和解，大不了被拘留15天」，而男童父親亦會因還手打人被拘留10天。

令人不解的是，警方調查後亦建議雙方和解，男童母親就希望警方可以公事公辦。截至周五（12日）晚，當地警方表示正在組織調解，具體情況不便透露。

網民點睇：

「不建議和解！」

「這個我懂，互毆了，一個罰500，一個罰200。」

「你讓警察的孩子也被扇耳光，你看他說不說和解兩個字。」

「衣服賠錢歸賠錢，但人身傷害得追究和索賠，事情歸兩碼，不能混淆對抵。」

「以後國家領土被侵犯不准還手，先找聯合國調解，是這樣嗎？」

