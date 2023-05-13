職場新人返工發現中伏 隔天「將全公司送進警局」 驚人內情曝光
撰文：中天新聞網
出版：更新：
大陸廣州一名男子到新公司報到第一天，就發現公司「暗藏玄機」，暗中了解收集證據後，隔天就報警把整間公司的人送進警局。警方調查才發現，這間所謂的公司其實就是電信詐騙集團，以假冒年輕美女誘騙男性方式牟利。
大陸《廣州日報》報道，小顧（化名）4月應聘進入新公司工作，但感覺公司「不對勁」，4月16日向廣州南沙警方報警，將25歲李姓男負責人在內共6名員工全送進警局，警方也查扣筆記型電腦6台、桌上型電腦8台、手機24台。
據警方調查，原來這間公司在網路社交平台假冒年輕美女，找上男性受害者曖昧聊天，等到「感情升溫」再誘導受害者，以「一夜情」名義下載某非法軟體與儲值。
【相關文章】一個圖輯看清柬埔寨招聘陷阱的騙術套路及恐怖案例（點圖放大閱讀）：
+26
截至案發為止，已有300多名受害者上當受騙，涉案金額約3.5萬元人民幣。
該公司6名相關人員因涉嫌詐騙，遭警方依法刑事拘留。
柬埔寨騙案KK園區被捕華商起底 農村小子帶4萬去菲律賓2年變富商台版KK園區｜53歲男見工 一到面試地點即被囚禁 警救人影片曝光台灣情侶泰國旅遊被騙去緬甸「KK園區」 淪為血奴遭凌虐生不如死KK園區及西港傳「殺豬清倉」 媒體人揭贖人期限：過了就回不來台版KK園區？ 再有疑似詐騙營影片流出 受害人多到「人疊人」KK園區｜一文看清柬埔寨人口販運有多恐怖 賭業蓬勃催生詐騙溫床KK園區豬仔憶述「馬來西亞組」恐怖慘況 iPhone也成虐待凶器KK園區｜台20歲情侶被威脅賣器官 女遭性騷擾 爺爺籌200萬救人
延伸閱讀：
存安全隱患！特斯拉在陸召回110萬輛車 幾近4年半來累計銷售總量
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】