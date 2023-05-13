職場新人返工發現中伏　隔天「將全公司送進警局」　驚人內情曝光

大陸廣州一名男子到新公司報到第一天，就發現公司「暗藏玄機」，暗中了解收集證據後，隔天就報警把整間公司的人送進警局。警方調查才發現，這間所謂的公司其實就是電信詐騙集團，以假冒年輕美女誘騙男性方式牟利。



大陸《廣州日報》報道，小顧（化名）4月應聘進入新公司工作，但感覺公司「不對勁」，4月16日向廣州南沙警方報警，將25歲李姓男負責人在內共6名員工全送進警局，警方也查扣筆記型電腦6台、桌上型電腦8台、手機24台。

據警方調查，原來這間公司在網路社交平台假冒年輕美女，找上男性受害者曖昧聊天，等到「感情升溫」再誘導受害者，以「一夜情」名義下載某非法軟體與儲值。

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截至案發為止，已有300多名受害者上當受騙，涉案金額約3.5萬元人民幣。

該公司6名相關人員因涉嫌詐騙，遭警方依法刑事拘留。

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