西工大28歲女副教授走紅網絡　自稱「長相可愛」港校畢業學歷不凡

近日，西北工業大學無人系統技術研究院邵典副教授，在內地社交平台「知乎」和校園教師主頁發布一則《不正經招生指南》招收學生。打破格式化的招生簡章，內容生動有趣，且自稱「長相比較可愛」在網絡引起熱議。



《不正經招生指南》中，邵典稱，自己學術作風嚴謹、認真負責、不缺錢，學生可以專心科研；也希望自己的學生最起碼要正直、善良、不怕吃苦、有學術道德。另外，邵典亦自製表情包來描述她希望的是師生關係；自我批評表示，「不喜歡事事悶在心裡不溝通的學生，希望你能表達、能交流」。

她亦毫不避諱展示自己的外形，「長相：比較可愛，圓臉，顯小，大致可以參考院系裡給我拍的形象照」。

其風趣幽默的招生廣告，加之甜美可愛的形象，在網絡引發熱議。但有網民質疑其28歲便可成為副教授招收學生；還有網民對其外形發表低俗言論。

對此，邵典再次通過「知乎」個人賬號發布回應，表示自己已婚，「我們倆很恩愛，他在努力舉報一些低俗評論，請大家不要傷害他。」她亦表示，發表非傳統式的招生廣告經過學校同意，除了招生廣告外，未進行過任何額外營銷。

據學校公開資料顯示，邵典在北大獲得學士學位，此後在香港中文大學獲博士學位。還曾入選過2021年華為天才少年計劃。2023年1月入職西工大，目前在西北工業大學和上海人工智能實驗室兩個單位開放碩士招生。

西北工業大學以培養航空、航天、航海等領域的人才為主。近年，邵典就職的無人系統技術研究院無人機研製開創中國先河，實現中國第一個無人機系統、技術、生產線全方位出口。