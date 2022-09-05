西北工業大學遭網絡攻擊　調查指與美國安局有關　外交部強烈譴責

今年6月，西北工業大學的信息系統發現遭受網絡攻擊，企圖竊取相關師生郵件數據和個人資料。

經查，國家計算機病毒應急處理中心和360公司分別指出，該校遭受的境外網絡攻擊來自美國國家安全局（NSA）特定入侵行動辦公室（Office of Tailored Access Operation，簡稱TAO）。

外交部批評，美方行徑嚴重危害中國國家安全和公民個人信息安全。中方強烈譴責，要求美方作出解釋並立即停止不法行為。



外交部指出，根據國家計算機病毒應急處理中心和360公司聯合技術團隊的技術分析與追蹤溯源，美國國家安全局對中國實施網絡攻擊和數據竊密的證據鏈清晰完整，涉及在美國國內對中國直接發起網絡攻擊的13人員，以及為構建網絡攻擊環境而與美國電信運營商簽訂的合同60餘份，電子文件170餘份。

報告顯示，美方先後使用41種專用網絡攻擊武器裝備，對西北工業大學發起攻擊竊密行動上千次，竊取一批核心技術數據。美方還長期對中國的手機用戶進行無差別語音監聽，非法竊取手機用戶的短信內容，並對其進行無線定位。

外交部強調，網絡空間安全是世界各國面臨的共同問題。作為擁有最強大網絡技術實力的國家，美國應立即停止對他國進行竊密和攻擊，以負責任的態度參與全球網絡空間治理，為維護網絡安全發揮建設性作用。