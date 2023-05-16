男子河南小城「10萬元買8套房」成熱話　新老城區樓價可差數十倍

黑龍江鶴崗因能以「白菜價」買樓而聞名，近日，河南鶴壁這座知名度並不算高的地級市亦迅速引發了關注，一名男子僅以10萬元（人民幣．下同）就在當地買下8套房，最便宜的一套僅1000元，其經歷衝上微博熱搜第一，也令「鶴壁會不會成為下一個鶴崗」成為討論熱點。知情人士表示，鶴壁的老城區確實房價很便宜，但並沒有那麼誇張。官方則表示，未查詢到購房者信息。



據了解，鶴壁曾是一座煤炭資源型城市，但隨著資源枯竭和人口外流，老城區大量房屋空置。來自北京的丁樂是「10萬元買8套房」的當事人，開網店做生意的他，起初是想找倉庫，經比較最後選定了鶴壁。據介紹，從2020年9月開始，他陸續在鶴壁買了12套房子，最開始的8套房一共花了10萬元錢，最便宜的一套房價僅1000元，加上中介費1000元，一共才2000元。而且他在鶴壁買第一套房子，是以網購方式完成。

與丁樂一樣選擇在鶴壁買房的外地人不在少數，據他觀察，這些人當中有相當一部分與選擇去鶴崗等地居住的人一樣，從事自媒體寫作、影片創作、炒幣炒股等，屬於「靠一根網線就能生活的人」，也有少數從北京、上海退休後選擇到當地生活的老人。

不過，其實不少人在鶴壁買完房子還是會回到大城市打工，任由房屋空置，對此丁樂表示，大城市的房價高，買不起，花一兩萬在鶴壁買套房子，會覺得自己也有房子了，「心裡踏實一些，可能是這種心態吧」。

丁樂其中一套房子的內部環境。 （紅星新聞）

那麼「10萬元買8套房」真的是鶴壁的常態？許多人對此抱有疑問。丁樂就表示，鶴壁的房價低不假，但就只限老城區，因隨著新區建成，人們逐漸向其轉移，坐落於礦區的老城區便備受冷落，房價自然就低。而「10萬元買8套房」算是個特例，因為他買的時間相對早一些，也算是「撿漏」，因他並不挑，不太在乎房子新舊，小區和房子內部環境如何，只要價格合適就會出手。不過他強調，兩三萬或者三四萬元，還是能在老城區買到比較合適的房子的。

另一方面，「鶴壁會不會成為下一個鶴崗」成為討論熱點，對此丁樂認為，兩者有著本質不同，因鶴崗是一個資源枯竭型城市，人們因為資源而聚，但鶴壁有著自己的工業基礎和產業，如世上最大的射電望遠鏡FAST核心部件由鶴壁製造，作為全球最大的金屬鎂基地，鶴壁的金屬鎂新材料還應用於智能手機、航空航天及導彈領域，因此人不會散，房價不可能像鶴崗那樣。

官方：未查詢到購房者信息 事件可能是噱頭

而對於「10萬元買8套房」，當地地產中介就認為不可能，但他們印證了兩三萬、三四萬元就能買房的說法，只是這些房子大多建於上世紀八、九十年代，甚至七十年代也有，都比較老，面積也比較小，多在四五十平米。不過即使只有五六年房齡的房子，在老城區也便宜不少，價格僅僅十多萬一套。相反，新區的房子就要貴得多，一套100平米的房可達80萬元，與老城區的相差數十倍。

此外，鶴壁市住房和城鄉建設局工作人員表示，當地沒有限購政策，「10萬元買8套房」可能是在鶴山區和山城區，但據其經驗，兩個區的房價也沒有這麼便宜。鶴壁市行政服務中心工作人員亦表示，此事可能是噱頭。鶴壁市宣傳部門工作人員則表示，當局已經注意到這個問題，正在開會研究此事。至周二（16日），河南省自然資源和規劃局不動產登記交易中心工作人員回應稱，目前沒有查詢到「丁樂」這一購房者信息，也未查詢到有1000元房產交易的登記信息。