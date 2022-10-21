內地女畫家逃離大城市　以1.5萬元「白菜價」到鶴崗買樓換幸福

黑龍江鶴崗市近年以「房價低」而聞名，甚至被形容為「白菜價」，吸引一些外地年輕人專門到當地「上車」。現年25歲的趙女士便是其中一員，任職畫師的她原本在江蘇南京租房工作，因覺得生活壓力較大，在了解到鶴崗的生活成本較低後，便決定逃離大城市，以全額1.5萬元（人民幣．下同）在鶴崗買房安家，事蹟近期曝光後引起網絡熱議。



「 女子逃離大城市去鶴崗全款 1.5 萬買房定居」的消息引起網絡熱議。 （微博）

據趙女士介紹，自己本來已準備「躺平」，卻意外開啟了幸福生活。2021年，當時鶴崗沒有什麼限購政策，她便在距離市中心只有4公里左右的區域買了一套房齡40年的房子，其位於總高4層的居民樓頂層，面積約495呎，價格總共只用1.5萬元。便宜的房價也讓她有更多餘錢投入到其他事，如先是用不到5萬元為全屋進行了裝修，其後更只花了1000元就請到了保姆，生活質量大為提升。

從大城市到小城，生活會否不習慣？對此趙女士表示，她平時比較宅和社恐，平時並不需要太多的社交，換一個新地方也影響不大，且其畫師的工作基本上在家就能完成，月收入都會過萬，工作性質比較適合鶴崗這種城市，沒有房貸的生活也很輕鬆。

對於環境，她表示，雖然有指鶴崗冬天比較冷，但是夏天很涼爽，幾乎不需要空調，而當地的天空非常藍，空氣也很好。到了冬季，從10月15日就開始集中供暖，她只需要付1300元的取暖費，完全可以適應環境。

事實上，像趙女士這樣的年輕人遠非個例，如27歲的李莎（化名）也在2020年底在鶴崗買了一套總價7萬元、面積逾800呎、兩房一廳的房子，用來開網絡直播公司。原本在湖南長沙做互聯網直播相關工作的她表示，自己給別人打工時，租房就佔去收入的一大部分，故她決定用積蓄到鶴崗買房，因對在網上賺錢的她而言，在哪生活都一樣，只是鶴崗的成本更低，既沒有租房，也沒有還貸的壓力。

據中國房地產業協會數據顯示，以2019年3月為例，鶴崗住宅平均每平方米2177元，在納入統計的341個城市中排名倒數第一，而同期北京平均房價為鶴崗的近30倍，達每平方米6.49萬元。對於房價低的原因，地產中介表示，無非是因為人口流出，而房子存量又很大。去年，據《黑龍江省統計年鑑》顯示，鶴崗市戶籍人口已經連續16年呈現負增長。

據了解，目前全國低房價的城市並不止於鶴崗，像同省的雙鴨山、七台河，以及遼寧的阜新、山西的朔州等都有類似情況，但鶴崗尤其受到注目，儼如網紅城市。究其原因，做了十多年地產中介的楊先生認為，可能是因為鶴崗打響了低價房的第一槍，最早因為低價房而揚名，加上當地本身的居住環境並不算差，到當地生活或能獲得舒適體驗。

因此，有城市專家表示，現時鶴崗而言，是一次機會來實現轉型升級。值得一提的是，2021年11月30日，佳木斯至鶴崗鐵路改造工程新建鶴崗站站房正式投入運營。今年8月，國務院和中央軍委聯合批复，同意新建鶴崗民用機場項目，相關批覆文件已發省政府。