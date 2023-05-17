23隻小熊貓死亡　動物園遭質疑　媒體籲規範野生動物救助管理

撰文：范玉瑩
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內媒《紅星新聞》深度報道，2022年11月，四川樂山警方破獲一宗特大危害珍貴、瀕危野生動物案件，查扣活體小熊貓63隻，此後被寄養在雅安市碧峰峽野生動物園內。其後，陸續有23隻小熊貓死亡，引發內地網民指責質疑「出於私利而不放歸野外」。動物園方則表示，由於案件情況特殊，動物園無權確定是否放生。

報道指，該長期從事捕獵、收購、運輸、出售野生小熊貓的犯罪團夥從偷獵者手中以每隻2500元到4000元（人民幣，下同）的價格收購小熊貓，再以每隻約35萬元的價格售賣。

相關證據顯示，雙方交易小熊貓數量約在八九十隻，涉案總價值1000餘萬元。案發後，涉案31人被採取刑事強制措施，被查獲的小熊貓活體暫時寄養在雅安市碧峰峽野生動物園。

此後，因應激（緊迫）反應等原因，陸續有23隻小熊貓死亡，存活的40隻小熊貓健康狀況良好。今年2月，存活的小熊貓已從碧峰峽野生動物園移交給樂山相關部門，放歸野外。

四川雅安碧峰峽野生動物園救助野生小熊貓中23隻死亡，引發網民質疑。（圖 / 紅星新聞）

此前，因23隻小熊貓死亡，碧峰峽野生動物園備受網友指責質疑，「眼睜睜看著野生小熊貓陸續出現死亡，卻不將牠們放歸野外，或是出於私利考慮。」

據《中國新聞周刊》報道，碧峰峽野生動物園為救助這批小熊貓，投入大量資金和人力。但由於被盜捕運輸過程中，小熊貓產生大量應激反應，很多出現食慾不振、性情煩躁及後續死亡等情況。另有知情人士表示，動物園方無法私自放生，需要移交給樂山公安或得到上級批准。動物園也希望牠們能盡快回到野外，為此曾兩次向樂山方面去函說明情況。

媒體籲規範野生動物救助管理

根據《公安機關涉案財物管理若干規定》，涉案財物應當「妥善保管」；2017年《最高人民檢察院、公安部關於公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》明確規定「除法律法規和規範性文件另有規定以外，公安機關不得在訴訟程序終結之前處置涉案財物」。

一位在四川警察系統工作多年的民警受訪時表示，涉及活體野生動物的盜獵案件，一般由有資質的第三方代管，固定證據，再交由林草相關部門，按照相關法律決定何時放歸、如何放歸。但受制於救助、提交、保管及處置始終沒有統一標準，有時只能摸索前行。

報道指，針對涉案野生動物救助問題，2021年11月，國家林草局曾就《罰沒野生動植物及其製品移交管理辦法（徵求意見稿）》和《罰沒野生動植物及其製品保管處置管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。但至今，相關管理辦法仍未正式出台。

小熊貓屬（學名：Ailurus），亦稱紅熊貓、紅貓熊或九節狼，是小型哺乳動物和樹棲動物，原產於中國西南地區，有着紅褐色的皮毛和長而蓬鬆的尾巴，前肢較短，步態搖擺蹣跚，主要以竹筍為主食。在野外自然條件下為獨居動物，黃昏到黎明是其主要活動期，白天大部分時間處於靜棲狀態。

世界動物保護協會科學家孫全輝博士表示，小熊貓棲息於溫暖潮濕的山地森林中，大部分時間生活在樹上。牠們性情溫和、行動遲緩，喜歡單獨或結成小群活動。在獵捕、收購、運輸、交易的過程中，為掩人耳目，盜獵者常常將偷獵的動物藏匿到極小的容器或空間裡，有些動物可能被長時間關押，沒有規律進食飲水，容易造成傷病和死亡。

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