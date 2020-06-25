端午節2020｜上海動物園應節特製　大熊貓小熊貓非洲象吃特色糭子

今天（25日）端午節，應節食品少不免要吃糭子，而在上海野生動物園，一眾動物同樣有糭子吃。事實上，每年的端午節，園方都會有特製的糭子，是營養師的心思之作，既要考慮口感、營養配比，又要有「儀式感」。

芊金與雪寶的對 「太陽糭」。（影片截圖）

以大熊貓為例，芊金與雪寶獲保育員送上鮮嫩的竹子，竹子之間掛滿用窩頭（以五穀雜糧製成的一種饅頭）作為餡料的糭子，是為「竹林糭」。除了「竹林糭」外，地上還有一個大大的 「太陽糭」，糭子放在中間，新鮮的竹筍圍成圓圈，看上去就如同太陽般。可惜的是，看着心愛的竹子、竹筍，大熊貓顯然對糭子興趣不大。

另一邊廂，非洲象就相當喜歡眼前的糭子，它是由上海南匯最有名的「8424」西瓜作為餡料，外層包裹一整片的芭蕉葉。芭蕉葉的香脆加上西瓜的甜美多汁，「西瓜糭」瞬間就被非洲象吃得一乾二淨。

+ 4 + 3 + 2

小熊貓亦十分喜歡牠們的「水果什錦糭」，裏面裹滿小熊貓最愛吃的蘋果、香蕉、葡萄干等水果。隔壁鄰居小浣熊則發揮「吃貨」的精神，爭先恐後大歎由花生、紅棗、餅乾包裹而成的「甜蜜糭」。經過一輪哄搶，雖然糭子的餡料已散落一地，但小浣熊一於少理，繼續互相爭搶，有的嘴裡叼着，有的手裡捧着，又或者趁無人留意時直接將其撿起，然後就找個安靜的地方慢慢品嚐。

（澎湃新聞）