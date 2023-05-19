準員工因有紋身遭公司拒錄　老闆：對社會負責，洗掉依然歡迎

廣東東莞有待入職員工，因有紋身遭公司拒絕錄用。公司老闆表示，紋身會斷送前程，「洗了之後依然歡迎入職」。相關部門對此回應，勞動法並無明文規定對有紋身者的就業限制，但公司有權按自身規章制度選擇是否聘用。



廣東東莞有待入職員工，因有紋身遭公司拒絕錄用。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，東莞一間電子公司的老闆，發現待入職員工身上有紋身後，直接表示拒絕錄用。影片顯示，女老闆得知兩名待入職員工有紋身後，直接對他們說，「我們不收有紋身的，一個都不可以。你的紋身有可能斷送了你的前程。」

女老闆又表示，「現在有一種時尚貼紙，玩的時候貼在手上，完了再撕下來，這個沒問題。但是紋身是不可以的，它給人的第一印象就不好，要麼是社會上混的，要麼是不聽話的。」

事件引起廣泛關注，有人就認為紋身很常見，並表示女老闆的觀念過於刻板。對此，女老闆回應指，幾日前在巡廠時發現上述兩名待入職員工，他們年齡介乎18歲到20歲，兩人只有中學文化程度，在學校時並沒有文身，畢業後才文的。

女老闆又表示，「聽了我的那些話後，他們表示後悔，說當時不懂事才去紋身。」她說，公司是主要做電子產品的，有紋身並不影響工作，「但若一個人有紋身，可能影響其他人，甚至影響整個廠的風氣。我們作為一間企業，要對社會負責，要對年輕人要教育和引導。」

對於有人質疑拒收有紋身員工涉嫌就業歧視，女老闆說，自己已經告訴上述兩人，「把紋身洗了我們依然歡迎，他們也答應了。」

東莞市人力資源社會保障服務熱線工作人員就事件表示，勞動法並沒有明文規定有文身者的就業限制。不過，公司有權按自己的規章制度來選擇是否聘用勞動者。