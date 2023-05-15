全國多地三甲醫院招聘無人問津？　相關資質受限、待遇成關鍵

5月15日，網傳多地三甲醫院招聘無人報名，其中包括黑龍江、江蘇、湖南、四川等地。



南北待遇差別大，「留不住人」

今年3月，黑龍江衛健委曾發布2023年度所屬事業單位公開招聘工作人員公告，公開招聘143名編制內工作人員，應聘者學歷普遍要求全日制本科及以上，部分崗位除要求具備相應資格外，還要求相應醫師規培證（住院醫師規範化培訓合格證書）。

此後，黑龍江衛健委發布該考試招聘取消、縮減部分崗位招聘計劃公告。相關表格顯示，黑龍江衛健委取消15個崗位，譬如黑龍江省神經精神病醫院的急診科醫師、介入科醫師等，黑龍省傳染病防治院臨床外科醫生、放療科醫生。

從縮減崗位來看，原計劃招聘多人的崗位，縮減後普遍只招聘1-2人，譬如黑龍江省神經精神病醫院原本各招聘精神科醫師、內科醫師5名，縮減後各招聘2人、1人；黑龍省傳染病防治院臨床內科醫生，原計劃招聘18人，縮減後僅招聘2人。

黑龍省傳染病防治院臨床內科醫生，原計劃招聘18人，縮減後招聘2人。（上游新聞）

黑龍江省神經精神病醫院和黑龍省傳染病防治院均為三甲醫院。黑龍江省神經精神病醫院相關聯繫人分析，報考人數不多，除了受相關資質限制外，相關崗位的待遇與南方也有差別，「留不住人」。

黑龍省傳染病防治院相關工作人員也表示，招聘崗位相關薪酬待遇是按照當地事業單位要求設定，至於崗位縮減，是多方面原因造成。

無人報名，取消考試

今年3月，四川蒲江縣人力資源和社會保障局，及蒲江縣衛生健康局發布的《2023年蒲江縣醫療衛生事業單位公開招聘事業單位工作人員公告》工作人員崗位表顯示，除具體專業要求外，學歷要求多為大專及以上、本科及以上，取得相應資格證，年齡在35歲以下。

不久後，前述兩個部門發布公告稱，因部分崗位報名繳費人數未達1：3開考比例，按照相關規定，就取消崗位、降低開考比例情況進行公告。

具體附件顯示，多個崗位報名人數為0，例如蒲江縣人民醫院招聘病理技師崗1名，報名人數為0。蒲江縣中醫醫院，眼耳鼻喉醫師、婦產科醫師各招聘1人，報名人數為0。

蒲江縣人民醫院組織人事部證實，醫院未通過考試招聘到病理技師，但已通過其它渠道招聘到該崗位人員，不過屬於編外。蒲江縣衛生健康局人事科教科的工作人員稱，崗位的具體要求由用人單位決定，縣衛健局和人社局審核，符合招聘相關條件即可報名。

江蘇省衛健委直屬事業單位2023年公開招聘核減、取消崗位統計表顯示，一些三甲醫院崗位報考成功人數為0。（上游新聞）

今年1月，江蘇省衛健委發布公告稱，有部分崗位未達開考比例，需予以核減或取消。

官方統計顯示，22個崗位被取消，18個崗位核減，38個崗位取消改報，當中涉及多間三甲醫院，包括蘇州大學附屬第一醫院、南通大學附屬醫院、徐州醫科大學附屬醫院、南京醫科大學第二附屬醫院等等。

年齡設限

今年4月，湖南省衛生健康委人事處發布公告稱，因無人報名或報名人數不足，部分崗位要取消招聘，或降低開考比例。

湖南省衛健委發布的取消部分崗位招聘計劃和降低部分崗位開考比例的公告。（上游新聞）

相關表格顯示，湖南省婦幼保健院取消內科醫師、胚胎實驗室技師、放射技師等多個崗位的招聘計劃；湖南省兒童醫院取消招聘兒童保健所技師、護理人員、康復中心技師等多個崗位；湖南省人民醫院（湖南師範大學附屬第一醫院）取消招聘綜合內科醫師等多個崗位。

上述醫院均為三甲醫院，取消的崗位多要求碩士研究生及以上，年齡要求多在35歲以下，甚至要求在30歲以下，崗位普遍還有細化的任職要求、資質以及相關工作經驗。