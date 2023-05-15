全國多地三甲醫院招聘無人問津？ 相關資質受限、待遇成關鍵
5月15日，網傳多地三甲醫院招聘無人報名，其中包括黑龍江、江蘇、湖南、四川等地。
南北待遇差別大，「留不住人」
今年3月，黑龍江衛健委曾發布2023年度所屬事業單位公開招聘工作人員公告，公開招聘143名編制內工作人員，應聘者學歷普遍要求全日制本科及以上，部分崗位除要求具備相應資格外，還要求相應醫師規培證（住院醫師規範化培訓合格證書）。
此後，黑龍江衛健委發布該考試招聘取消、縮減部分崗位招聘計劃公告。相關表格顯示，黑龍江衛健委取消15個崗位，譬如黑龍江省神經精神病醫院的急診科醫師、介入科醫師等，黑龍省傳染病防治院臨床外科醫生、放療科醫生。
從縮減崗位來看，原計劃招聘多人的崗位，縮減後普遍只招聘1-2人，譬如黑龍江省神經精神病醫院原本各招聘精神科醫師、內科醫師5名，縮減後各招聘2人、1人；黑龍省傳染病防治院臨床內科醫生，原計劃招聘18人，縮減後僅招聘2人。
黑龍江省神經精神病醫院和黑龍省傳染病防治院均為三甲醫院。黑龍江省神經精神病醫院相關聯繫人分析，報考人數不多，除了受相關資質限制外，相關崗位的待遇與南方也有差別，「留不住人」。
黑龍省傳染病防治院相關工作人員也表示，招聘崗位相關薪酬待遇是按照當地事業單位要求設定，至於崗位縮減，是多方面原因造成。
無人報名，取消考試
今年3月，四川蒲江縣人力資源和社會保障局，及蒲江縣衛生健康局發布的《2023年蒲江縣醫療衛生事業單位公開招聘事業單位工作人員公告》工作人員崗位表顯示，除具體專業要求外，學歷要求多為大專及以上、本科及以上，取得相應資格證，年齡在35歲以下。
不久後，前述兩個部門發布公告稱，因部分崗位報名繳費人數未達1：3開考比例，按照相關規定，就取消崗位、降低開考比例情況進行公告。
具體附件顯示，多個崗位報名人數為0，例如蒲江縣人民醫院招聘病理技師崗1名，報名人數為0。蒲江縣中醫醫院，眼耳鼻喉醫師、婦產科醫師各招聘1人，報名人數為0。
蒲江縣人民醫院組織人事部證實，醫院未通過考試招聘到病理技師，但已通過其它渠道招聘到該崗位人員，不過屬於編外。蒲江縣衛生健康局人事科教科的工作人員稱，崗位的具體要求由用人單位決定，縣衛健局和人社局審核，符合招聘相關條件即可報名。
今年1月，江蘇省衛健委發布公告稱，有部分崗位未達開考比例，需予以核減或取消。
官方統計顯示，22個崗位被取消，18個崗位核減，38個崗位取消改報，當中涉及多間三甲醫院，包括蘇州大學附屬第一醫院、南通大學附屬醫院、徐州醫科大學附屬醫院、南京醫科大學第二附屬醫院等等。
年齡設限
今年4月，湖南省衛生健康委人事處發布公告稱，因無人報名或報名人數不足，部分崗位要取消招聘，或降低開考比例。
相關表格顯示，湖南省婦幼保健院取消內科醫師、胚胎實驗室技師、放射技師等多個崗位的招聘計劃；湖南省兒童醫院取消招聘兒童保健所技師、護理人員、康復中心技師等多個崗位；湖南省人民醫院（湖南師範大學附屬第一醫院）取消招聘綜合內科醫師等多個崗位。
上述醫院均為三甲醫院，取消的崗位多要求碩士研究生及以上，年齡要求多在35歲以下，甚至要求在30歲以下，崗位普遍還有細化的任職要求、資質以及相關工作經驗。