痴情男跨2千公里找人更附近租屋住　女博主：離譜到小說都寫不出

內地95後影片女博主「李菜菜」因分享與骨髓炎抗爭的經歷以及人生感悟而收穫數十萬粉絲，近日，她透露自己被一名陌生男子纏上，在發現他私信的時候，對方已經自作主張從2000公里外的四川飛到了浙江找她，還要求她支付2000到3000元人民幣的生活費作為其生活保障。這位不速之客甚至影響了李菜菜做手術的時間，李認為，這件事情簡直離譜到「小說都寫不出來」。



據了解，李菜菜因患骨髓炎而行動不便，但一直努力工作籌集手術費用，並拍片分享自己的經歷，感動了眾多網友，不少粉絲都會每天發來關心和問候的私信。可是5月19日，當她打開一名男網友的私信紀錄時，積極、陽光的日子被打破。該男網友向李菜菜發了幾張在她小區周邊拍的照片，還表示自己已經來了4天，要和她見一面，「我可是跑了2000多公里來找你的哦」。

這則留言看似只是一名熱心網友想親身上門探望表達支持，然而實際上，李菜菜從來沒有在影片中提起過自己的位置信息，因此她對於男子能精準找到她生活的社區感到萬分驚恐。更甚的是，這名來自四川的男子除了一直發信息請求回覆，還在李菜菜居住的小區邊上租了3個月的房，該處與李菜菜的住處直線距離僅500米。

據男子在私信中稱，他5月15日到達台州，之後根據李菜菜影片拍攝到的一些位置信息，找到李曾經拍到過的小河邊，並等到天黑，最後因始終沒見到李菜菜而在附近找了房子住下。之後幾天，為了找到李菜菜，他厚著臉皮問了周圍住的各種人，甚至速遞員，以及去過過往李菜菜片中出現過的店鋪，總之任何可能有助於他找到人的方式他都不放過。5月18日晚，該男子再次發信息，表示如果李菜菜不見他，他就會報警，或者到李菜菜做手術的醫院去找她。

看到信息後，李菜菜被嚇得趕緊將男子的賬號拉黑。可男子未有收手，而是重新購買一張手機卡，註冊新的賬號繼續聯繫。而再次被拉黑之後，男子又聯繫以往與李菜菜互動過的網友，希望對方幫忙帶話。由於實在害怕二人會忽然撞見，李菜菜決定暫住親戚家中，還聯繫了醫院，推遲了自己的手術時間，以免男子找到病房來。

5月20日，李菜菜決定報警，民警隨後聯繫了該男子進行了勸導。然而事件未完，男子翌日也報了警，原因是很多網友對他的行為進行了責罵，使得他壓力巨大，擔心李菜菜將他的信息公開。

24日，相關部門透露，臨海警方以及政府部門相關人員已積極介入，在和李菜菜及其家屬，以及四川男子進行了充分溝通之後，已經妥善處置了這起事件。男子已離開台州。而李菜菜當日下午也安心到醫院接受了骨髓炎手術。