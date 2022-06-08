痴情男召妓後花逾200萬為其「贖身」冀長相廝守　真相令他心碎

台灣一名陳姓賣淫女去年與在台北內湖科技園區工作的李男性交易後，迷得他神魂顛倒，藉口爺奶醫藥費要到65萬（新台幣，下同），又要求給140萬元贖身錢，卻帶男友和閨蜜跑到五星級酒店開毒品派對遭警查獲。由於陳女詐錢後避而不見李男，加上她毒品派對被捕時冒用胞姐身分應訊，台北地檢署依詐欺及偽造文書罪嫌起訴她。



李男是在2021年首度與陳女性交易，對陳女外貌身材驚為天人，之後多次光顧陳女生意。某次與李男性交易結束後，陳女突然表示希望能從良，不要再賺這種皮肉錢，還說自小由阿公、阿嬤帶大，後來兩老生病家裡付不出醫藥費，她只好下海應召。

當下李男二話不說，立刻掏出身上剩下全部的現金2萬元交給女方，但陳女表示應召站的姊姊說贖身要好幾十萬，李男又陸續轉帳63萬元給陳女。豈料陳女收到錢後，帶著男友和數名閨蜜，跑到北市信義區要價不斐的寒舍艾美酒店大開毒品派對，被接獲線報的警方上門逮人，卻冒用胞姊身分應訊。

她在消失數日後，向李男表示自己被人蛇集團控制，需要更多錢才能贖身，李男信以為真，於是又再給陳女140萬元，希望愛人能重獲自由，和他長相廝守，誰知陳女自此人間蒸發，李男發現被騙於是報警提告。

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