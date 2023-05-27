內地學校於課室設監視器！偵測學生低頭、趴枱率　網民：像養殖場

中國大陸某間學校的教室內監視器近日在網絡上瘋傳，該監視器不僅可以清楚拍下教室內狀況，還可以判斷學生正在低頭、抬頭，或是站立等動作，影片曝光後也掀起討論。



年輕人是社會未來的棟樑，還是將被視作勞動力的社畜？（按圖了解）

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從監視器影片的時間可以發現，拍攝時間應該是2019年，但是近期卻在各大社群平台引起討論。從畫面中可以看見，監視器清楚判斷學生的每個動作，並且以不同顏色標示，偵測學生是低頭、抬頭、扭頭、站立、趴桌，或是低頭扶着等狀態，似乎要以「低頭率」來衡量學生的專心程度。

影片底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示：

．「原來是監獄啊，還以為是學校，嚇死我了」

．「我記得有間學校就因為這個抬頭率，讓學生不敢抬頭，老師暈倒在講台上都沒有人發現」

．「廁所裏面該不會也有這種東西…」

．「太變態了，真的很像養殖場的動態監控」

．「學校真的不該出現這種設備」



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