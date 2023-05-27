內地學校於課室設監視器！偵測學生低頭、趴枱率 網民：像養殖場
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
中國大陸某間學校的教室內監視器近日在網絡上瘋傳，該監視器不僅可以清楚拍下教室內狀況，還可以判斷學生正在低頭、抬頭，或是站立等動作，影片曝光後也掀起討論。
年輕人是社會未來的棟樑，還是將被視作勞動力的社畜？（按圖了解）
+4
從監視器影片的時間可以發現，拍攝時間應該是2019年，但是近期卻在各大社群平台引起討論。從畫面中可以看見，監視器清楚判斷學生的每個動作，並且以不同顏色標示，偵測學生是低頭、抬頭、扭頭、站立、趴桌，或是低頭扶着等狀態，似乎要以「低頭率」來衡量學生的專心程度。
影片底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示：
．「原來是監獄啊，還以為是學校，嚇死我了」
．「我記得有間學校就因為這個抬頭率，讓學生不敢抬頭，老師暈倒在講台上都沒有人發現」
．「廁所裏面該不會也有這種東西…」
．「太變態了，真的很像養殖場的動態監控」
．「學校真的不該出現這種設備」
相關文章：台灣高中生「集體丟書下樓」震撼畫面曝光 校長：請自行拾回
+5
延伸閱讀：
廣西科技大學領導酒駕肇事逃逸躲女廁 光屁股被警帶走校方予以免職
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】