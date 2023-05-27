「大學生掏鳥案」當事人刑滿出獄返鄉　稱感恩社會未來考慮創業

2014年7月，河南鄭州職業技術學院大一學生閆嘯天和同鄉王亞軍，在新鄉輝縣市高莊鄉土樓村先後掏了兩窩小鳥共16隻，分別賣給多地買鳥人。經鑒定，這些小鳥多為國家二級保護動物燕隼，閆嘯天因此遭內地法院重判十年半。周六（27日），閆嘯天刑滿出獄，返回家中，並向街坊鞠躬，表示自己一定會做一個感恩社會的人。



當年閆嘯天和同鄉王亞軍分兩次掏了兩窩16隻小鳥，並通過網絡售賣，經鑑定，其中14隻小鳥為國家二級保護動物燕隼，另兩隻為隼形目隼科動物。案件在輝縣市法院一審判決，閆嘯天非法收購和獵捕珍貴、瀕危野生動物罪成，被判處有期徒刑10年半；王亞軍犯非法獵捕珍貴、瀕危野生動物罪，處有期徒刑10年。同年，新鄉市中院維持一審判決，河南省高院也駁回被告申訴。

經歷3次減刑後，閆嘯天服刑8年10個月，周六刑滿出獄。在閆嘯天輝縣老家門前，可見一幅寫有「歡迎閆嘯天同學平安回家」的橫額被拉起，多名親友從外地趕來，並購買了魚、肉，準備大鍋飯等待其回家。中午11時許，閆父攜家人在門口對街坊鄰居表示感謝，閆嘯天也現身感謝眾人這些年對他家的支持，「我一定會做一個感恩社會的人」。隨後他深深地鞠躬。

展望未來，閆嘯天表示，他會先去墳前祭拜去世的奶奶，後續會一邊適應社會，一邊考慮創業做什麼項目。

閆嘯天向鄰里深深地鞠躬。（極目新聞）

值得一提的是，此案當年的判決引發了很多爭議，不少人認為法院的量刑過重。西北政法大學動物保護法研究中心主任孫江認為，「對於此類犯罪，不能一味注重嚴厲的人身罰，而要注重添加判處罰金、沒收財產等財產罰，並把這些財產用於動物法益的修復。」

河南省高級人民法院院長張立勇則認為，「大學生掏鳥案」其實是一堂生動的「普法教育課」，反映出很多人野生動物保護意識的缺位和法律意識的淡薄。這次判決，也警示了潛在的盜獵者，增強公眾對野生動物保護意識。