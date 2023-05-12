大學生「掏鳥被重判十年」成網絡話題　當事人十年刑滿即將出獄

5月11日，河南澤槿律師事務所付建律師發影片稱，其代理的被判10年半的大學生「掏鳥案」當事人閆某即將出獄，其父粉刷新屋，靜待兒子歸來。



2014年7月，河南鄭州職業技術學院大一學生閆嘯天和同鄉王亞軍，在河南新鄉輝縣市高莊鄉土樓村先後掏了兩窩小鳥共16隻，分別賣給鄭州、洛陽、輝縣市的買鳥人。經鑒定，16隻小鳥均為國家二級保護動物燕隼。閆嘯天因此遭內地法院重判十年，判決引發量刑過重的爭議，亦成為網絡話題。

許多網民經常用來與其他違法犯罪行為進行類比。例如就有網民抨擊「當年（2014年）強姦幼女，都能被改成嫖娼拘留7天」、「人不如鳥，販人才5年」。

2015年5月29日，河南新鄉輝縣市人民法院一審判決稱閆嘯天犯非法獵捕珍貴、瀕危野生動物罪，判處有期徒刑十年，犯非法收購珍貴、瀕危野生動物罪，判處有期徒刑一年。

兩罪並罰，決定執行有期徒刑十年零六個月，罰金一萬元；當事人不服上訴，2015年8月21日，新鄉市中級人民法院作出終審：維持原判。終審後，其父閆愛民一直不服判決，多次向有關部門申訴。

2019年7月8日，閆嘯天的父親閆愛民收到河南省高級人民法院駁回申訴的（2017）豫刑申182號「駁回申訴通知書」。

量刑是否過重？

此案當年的判決引發了很多爭議，不少人認為法院的量刑過重。西北政法大學動物保護法研究中心主任孫江認為，「對於此類犯罪，不能一味注重嚴厲的人身罰，而要注重添加判處罰金、沒收財產等財產罰，並把這些財產用於動物法益的修復。」

河南省高級人民法院院長張立勇則認為，「大學生掏鳥案」其實是一堂生動的「普法教育課」，反映出很多人野生動物保護意識的缺位和法律意識的淡薄。這次判決，也警示了潛在的盜獵者，增強公眾對野生動物保護意識。

網民點睇：

掏鳥蛋10年，當年強姦幼女，都能被改成嫖娼拘留7天。

人不如鳥，販人才5年。

這在我國司法屆裡，是一例著名的案件。對後面的珍稀動物保護，具有十分重要的警示價值。

被判得不冤，這個是他私自捕獵的國家級保護動物。

