福建34歲醫院員工天台自縊亡　家屬稱死者曾被扣逾一年薪金

福建平潭一名34歲醫院員工，周三（24日）在天台自縊身亡，家屬稱死者生前曾被醫院扣除逾一年的薪金，導致精神壓力巨大。目前，當地警方已經介入調查。



福建平潭一名34歲醫院員工，在醫院天台自縊身亡。（智慧海都APP）

據《極目新聞》報道，有網民周四（25日）發布帖文稱，福建平潭國德和平醫院員工林某，周三下午與家人失聯，直至當晚9時在醫院3號樓天台被發現自縊死亡。林某生前負責醫院的後勤保障工作，其留下的遺物指向其生前為國德和平醫院購買大量設備、物資，但在報銷上屢受阻礙。

周四凌晨0時，林某的母親及妻子同時收到來自林某定時發送的短訊，當中包含其專為醫院採購開設的支付寶帳號、密碼以及醫院物資的採購清單，而這也讓家屬們發現死者生前遭到醫院克扣工資，精神壓力巨大。

周四凌晨0時，林某的母親及妻子同時收到來自林某定時發送的短訊。（智慧海都APP）

林某的父親介紹指，兒子2019年進入醫院後，就陸續按照醫院的要求採購醫療器械及裝飾物，共計11萬餘元（人民幣，下同）。到2021年9月份，院方提出需要出示當時的採購收據，但由於當時醫院想以最低價格購入物資，所以林某均通過網絡平台進行購買，未開具相應收據。

林某的父親說，「醫院說要提供之前購買東西的發票，不然就要在他每個月四千多元的工資裏扣，到現在一年多，足足扣了9萬餘元，還有2萬多元沒扣。」林某的父親續稱，兒子還有兩個小孩，每個月4500元的工資都被全額扣除，保障生活的錢都不留，並且買完物資兩年多才要求開具收據，醫院的種種做法都不妥當。

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