西藏境內發現亞洲第1、全球第2高樹　達102.3米直衝天際

由北京大學主導的聯合調查隊近期在雅魯藏布國家級自然保護區的林芝市波密縣通麥鎮境內，發現了一棵高達102.3米的西藏柏木。這株西藏柏木的高度刷新了樹種排名表，也刷新紀錄成為已知的亞洲第一高樹。



《人民網》報道，此次發現刷新了按樹種排名的世界最高樹列表，成為僅次於美國海岸紅杉的世界第2高樹種，同時這株西藏柏木也刷新了亞洲紀錄，成為目前已知的亞洲第一高樹。

內媒《快科技》則指出，西藏柏木與雲南的沖天柏相似，紋理直、結構細、材質堅硬易加工，可供建築、橋樑，車廂、造船、傢俱等用材。

此外，西藏柏木適應性也很強，適宜溫涼濕潤氣候，同時具有較強的抗寒、耐乾旱瘠薄能力，可耐-15℃和60℃的極端溫度。

據中國珍稀瀕危植物資訊系統顯示，西藏柏木為中國國家一級保護植物。

本次在西藏林芝發現全球第2 高西藏柏木，是由北京大學主導的聯合調查隊調查發現與測量。圖為調查隊員在西藏柏木樹根前，從比例上能看出 這顆樹巨大無比。（人民日報）

在此之前的中國最高樹木也是在西藏發現，它是由中國科學院植物所研究人員發現並進行測量的一株雲南黃果冷杉樹，經不同方式測量後，證實其高度83.4米，為迄今中國發現的最高樹木，相當於28層樓高。新發現的雲南黃果冷杉森林在察隅縣上察隅鎮，該區域之所以能夠保留如此高大完好的原始森林，得益於優越的氣候和地形條件，以及極少的人類活動干擾。