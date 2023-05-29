戴眼鏡也能上太空！37歲桂海潮成中國首位　楊利偉：低度近視可以

神舟十六號載人飛船定於明日（30日）早上發射，飛行乘組包括配戴眼鏡的37歲載荷專家桂海潮，桂海潮今日（29日）也戴著眼鏡亮相記者會，引發網民關注。內媒報道指，桂海潮是中國首位戴眼鏡執行飛行任務的航天員。



中國載人航天工程副總設計師楊利偉曾表示，航天員的選拔標準變得越來越科學，「以前的選拔標準比較單一，航天員既是駕駛員，也是工程師。隨著工程的發展，分工越來越細，科學實驗越來越專業，任務不同選拔標準也有所不同，駕駛員和工程師的標準有了區分，高度近視是不行的，低度的近視還是可以的。我們現在招了幾個載荷專家，有好幾個也是戴著眼鏡的」。

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中國載人航天工程官方網站資料則顯示，對第四批航天員的崗位類型、專業要求和身體條件要求方面，都給予了更為細化的設計。依據其類型和承擔任務的不同，對選拔標準設置了不同的要求。比如在第四批航天員中擔任載荷專家序列的航天員，就面向大學、科研機構及從事太空科學研究及應用的多行業人員開放。同時允許他們的身體條件比飛船駕駛員和飛船工程師要低一些，低度近視也被納入可接受的範疇。

據早前報道，37歲的載荷專家桂海潮現任北京航空航天大學教授，在科學、航天工程等領域受過專業訓練，且具有豐富的操作經驗。

桂海潮此次出征，創下多項紀錄。由於載荷專家並不要求飛行員背景，這意味著桂海潮將成為中國首名非飛行員出身的航天員進入太空。此外，桂海潮是中國航天員中首次有85後出征，還是中國首個進入太空的載荷專家，當然也是首次有教授、博士生導師出征太空。