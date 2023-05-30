東莞一社區幹部平均月入2萬引熱議　工作人員：這只算中等水平

廣東東莞市虎門鎮近日流傳一張「虎門鎮2022年社區幹部薪酬分配表」，顯示社區幹部平均月薪竟高達2萬元（人民幣．下同）左右，相關工作人員周二（30日）回應時更表示「這只算中等水平」，引起網民熱議。



據上述薪酬分配表顯示，社區幹部的薪酬被劃分成「基本工資」、「補貼和津貼」及「應發當年績效工資」三個部分，其中基本工資方面，所有幹部均為5.76萬元，即每月4800元；補貼和津貼方面，除書記是3萬元外，其餘6名幹部均為2.52萬元，分別為月均2500元以及2100元。若把基本工資和津貼、補貼相加，則書記月均7300元，其餘幹部月均6900元。

至於應發當年績效工資方面，書記為17萬960元，其餘幹部均為14萬8262元。因此，總括而言，該社區書記2022年的月均薪酬約為2.15萬元，其餘幹部的月均薪酬約為1.92萬元。

「虎門鎮2022年社區幹部薪酬分配表」引起熱議。（上游新聞）

分配表曝光後隨即引發網民熱議，當中有人覺得虎門經濟發展得很好，高工資也不奇怪，「在珠三角地區，不是很正常嗎」、「廣東的經濟就是牛，社區工作人員工資都遠遠超過東北的領導了」、「珠三角都達不到這個水平的話，中國還怎麼復興？」；但也有人認為工資本身沒問題，但績效發放方面就實在誇張，甚至有人聯想到貧富差距過大的問題，「這難道就是讓一部分先富起來？」、「湖南基層公務員一個月到手甚至都不到2400。哎」、「這地方還缺人麼？羨慕」。另有聲音認為，不論收入如何，只要公開透明，不是貪污就可。

周二，虎門鎮相關部門回應指，涉事社區設有一個新聯股份經濟聯合社，財務獨立核算，由自身分配薪酬等。當事社區的相關工作人員亦指出，他們是按照相關財務文件精神制定的薪酬分配，並得到上級單位批准。他更透露，他們的工資只算中等水平，附近幾個社區還有更高的。

天眼查App顯示，新聯股份經濟聯合社於2005年11月成立，機構類型為村級集體經濟組織，經營範圍為集體資產經營與管理、集體資源開發與利用等，其共對外投資1家企業，參與招投標項目36次。