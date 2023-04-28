求職者嫌8k月薪低　講反話要求降到2k　HR讚：你這樣年輕人不多了

浙江杭州有求職者面試程式師，因嫌8000元（人民幣，下同）的月薪太低而故意說反話，要求HR將月薪降至2000元，未料對方最終竟欣然同意，並稱「（你）這樣的年輕人真的不多了，深度體諒了老闆和公司的壓力。」



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據《九派新聞》報道，上述求職者稱自己在求職時發現該公司招聘程式師，便主動發起聊天。聊天截圖顯示，求職者稱自己熟練掌握前端、後端技術之後，招聘者則說明了月薪待遇，「基本工資6000元，周日安排一天加班，加班都來8200元左右。」

求職者表示自己完全接受上述條件，「公司至上，一切以公司利益為主」。同時，還認為公司給的月薪太多了，並主動要求降薪到2000元。求職者的要求令HR感到震驚，其表示第一次聽到這樣的要求，並稱「2000元的月薪自己不能給，因為濱江區最低薪酬標準是2280元。」

HR還繼續感歎，「這樣的年輕人真的不多了，深度體諒了老闆和公司的壓力。」、「公司項目沒上線已經投入很多了，淨收益之後必須給你漲工資，必須點讚你。」、「公司好了，該有的知名度也會有的。」

而該求職者就將上述聊天截圖發布在網絡，並無奈表示，自己只是順對方的話說，沒想到給對方聊出了自信。目前，查詢該公司招聘信息仍可看到，該公司現正招聘5個職位，當中有4個薪酬為「2-4k」。據了解，該公司所位於的杭州市濱江區相似職位薪酬，基本月薪都在1萬元以上。

網民點睇：

「這HR是真的一點不懂？」

「笑死，這HR是剛畢業嗎哈哈哈。」

「還得自帶電腦絕了。」

「這在深圳至少18k。」

「沒錢開什麼公司。」

「2k的程序員他敢來你敢要嗎。」

「大家看看，這就是杭州的就業現狀。」

「直接免費吧，不讓老闆破費了。」

