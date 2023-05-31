押鈔車運998萬現金彩禮到訂婚現場　台州準新郎：當地很常見

許多地方結婚都有給彩禮的習俗，然而周二（30日）上午，浙江台州一對新人的訂婚現場就令到許多人窄舌，原因是男方竟用運鈔車運來了998萬元人民幣的現金作為彩禮，另還有金磚、名表等各種名貴物品。該名準新郎更表示這在當地「很常見」。



影片顯示，一輛黑色運鈔車停靠在路邊，隨後有4名押運人員用拖車把足足6個大紅色錢箱拖進訂婚現場。另一張照片則顯示現場的桌子上堆滿了現金以及首飾、金磚、名表等，十分震撼。

據報道，準新郎是30歲、來自浙江溫嶺的顏先生，其未婚妻是台州椒江人。顏先生表示，訂婚儀式上的現金一共多達998萬元，銀行聯繫了押運公司將錢送到現場。而訂婚結束後，該批現金會再由押運公司人員運至銀行，並存至女方的銀行賬戶。計劃和未婚妻年底正式結婚的他還強調：「這是本地習俗，這在台州很常見。」

事件引起網民熱議，有人直言被貧窮限制了想像，對事主感到羨慕不已。不過，也有人認為這種觀念和風氣散播開來的結果，就是全國的男人沒勇氣結婚，女人被灌輸成彩禮多少等於自我價值，「最後男的女的都成了老頭老太太，才知道被忽悠了，結吧，好，那時生不出小孩了，人口自然就少了」。

其他網民點睇：

有錢人終成眷屬

一點也不影響婚後吵架打架離婚

好面子好到這種程度真的刷新三觀了

能拿出這麼多錢的基本上都是門當戶對，要表示誠意

貧窮限制了我的想像，感覺有錢人家的錢像大風刮來一樣，要多少有多少

愛情是用心來表達的，用錢堆砌容易誤導別人，助長社會奢侈浪費之風

一張小小銀行卡可以搞定的事情，非要這麼興師動眾的擺譜給人看這是

這算不算浪費資源？拿出來算一遍，又加搬運，沒多久又搬回去算一遍，直接開張支票，怕看不見就寫大大的字

給998萬，收18萬，還禮980萬，然後陪嫁幾十萬的東西，高概率這樣！浙江這種彩禮只是擺擺看的

