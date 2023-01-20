以吃飯等理由多次拒辦結婚證　新郎怒斥：這是公務員的服務態度？

結婚原本是件開心事，雲南昭通市一對新人卻在辦理結婚證時，接連被便民服務中心的工作人員以各種理由拒絕，其中一句「正在吃飯」更激起了新郎的怒火。

事件在網上廣傳並引起熱議。當地婚姻登記方面回應稱，涉事者為外聘的臨時工作人員。目前，多名官員已被問責或受到處分，前述新人的結婚證已成功辦理。



雲南昭通市鎮雄縣羅坎鎮一網民爆料，他在羅坎鎮便民服務中心辦理結婚證時，被工作人員3次以各種理由拒絕。

1月13日下午4時半，該名網民前往羅坎鎮便民服務中心辦理結婚證，工作人員稱結婚證本子用完，1月16日再去辦理；當時，他讓工作人員檢查證件是否齊全，對方表示無問題。

1月16日，該名網民在上午11時半前到達便民服務中心，3名工作人員卻稱正在吃飯，讓他在下午2時半後再去辦理。然而，當他在午休時間過後到中心辦理結婚證，工作人員卻稱其準備的文件欠妥，還需要影印本。

生氣之餘，該網民全程拍攝了第三次前往便民中心的辦證過程，並在片中怒斥工作人員「一句吃飯就讓人回去，這就是基層公務員的服務態度嗎？」。他又稱，便民中心的工作時間是上午9時至12時，工作人員卻在上午11時半開始午休，「你知道老百姓要等多久嗎？老百姓要回去等到下午2點半才能到你們這裏來辦理」。

面對質問，在場的工作人員並未回應。該名網民稱，拍片只是想基層工作人員面對居民時需要多一點耐心，少一些傲慢，並希望有關部門能監管鄉村辦事部門。

鎮雄縣羅坎鎮婚姻登記聯絡員稱，登記處有詳細的登記程序，並在辦事大廳中有流程介紹牌，市民辦理結婚證時的確要帶影印本，以裝入檔案管理。

對於有網民辦理結婚證時多次被拒，前述聯絡員稱，當局正與事主當面溝通，對於工作人員在工作和交流方式上的問題會向他表示歉意，並透露涉事者為外聘的臨時工作人員，「事發時我因事不在現場。目前，我已收到了羅坎鎮書記的批評談話，對於這些職工我們也可能會給予一定處分」。

官方通報：多名官員被問責或處分

鎮雄縣委宣傳部通報稱，事件暴露出羅坎鎮黨委政府責任扛得不實，疏於幹部職工教育管理，內控管理監督制度不落實；鎮社會保障服務中心工作人員為民服務意識差、辦事效率低、作風不嚴不實等。

2023年1月18日，羅坎鎮黨委、鎮政府被予以檢查問責；鎮黨委書記、鎮長二人受到批評教育並責令書面檢查；鎮分管領導受到誡勉問責；鎮社會保障服務中心主任受到黨內警告處分；鎮社會保障服務中心責任人受到黨內嚴重警告處分；其餘2名責任人員受到相應處理。