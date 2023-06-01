南京女「喜提」祖傳老房：屬民國「危房」　想裝修卻變修繕文物

江蘇南京一名27歲周姓女子早前喜提一套已有90年歷史的祖傳老房，並立志將其修繕好，把家中老人接回來住。近日，她公開自己修繕祖屋的過程，引起關注。據悉，作為一般不可移動文物，該棟房屋的修繕難度出乎意料，裝修過程變成修繕文物，光鑑定、設計和幾輪專家評審就花了一年的時間，花費更從最初計劃的20多萬元（人民幣．下同）大幅增至近百萬元。不過一家人還是咬緊牙關堅持了下來，目前房子已裝修得七七八八，最快9月可入住，周女亦憧憬著把外公外婆接回來，祖孫三代住在一起的日子。



據報道，該祖傳老房位於南京北極閣北側天目山路附近，門前掛著「某某號民國建築」的不可移動文物告示牌，由玄武區在2014年設立。周女介紹道，房子始建於1935年，由外婆的祖輩所蓋，其母親和外婆都是從小在這長大，不過幾經波折後，自上世紀80年代起就沒怎麼住人，雖然內在木結構都保持原樣，但就被白蟻蛀掉。

近期，房子被過戶到周女的名下，由於家中人此前一直住在江寧區，不便去醫院，反而祖傳老房靠近玄武湖、雞鳴寺，周邊醫院眾多，生活非常方便，周女遂萌生全家搬回來住的想法。但周女很快就被潑了冷水，身邊人紛紛勸她別白費氣力，「能把房子租出去收點租金，就謝天謝地了」。

雖然周女堅持動工，但另一更大的挑戰隨即到來。原來，他們一開始以為這就和普通商品房裝修一樣，直到接到了文保局的電話，才明白裝修需要非常複雜的手續。她笑稱，別人喜提新房裝修，自己則是提了一棟民國「危房」，開始修繕文物之旅。

之後，周女開始走流程鑑定，然後找有資質的單位出設計圖，最後經過幾輪專家評審，修改好方案全部通過後，才能開始動工。而且，鑑定結果顯示房子屬於D級危房，已經沒法住人，修繕的範圍也擴大到了搶險加固，要排除安全隱患，同時又不能大動結構，方案非常複雜。更甚的是，文保局要求他們提供一個歷史情況說明，去調查之前房子住過哪些人，有什麼故事等，因此光這裏就花了不少功夫。最終，從2021年下半年決定修繕，房子總共花了一年時間，才在2022年10月經過所有審批。

不過挑戰還沒結束，雖然房子的宗地面積173平方米，建築面積107平方米，並不算大，但工程難度令很多裝修公司看了都搖頭婉拒。最後一間經驗豐富的裝修公司願意接手，但設計圖需作多番改動，例如必須在2樓重新選個位置做成廁所，「由於房屋的外立面不能有任何改動，最終加出來的廁所沒能開一個窗戶」。另外，文物部門要求房屋只能用板牆加固，不能用鋼筋混凝土加固，相當於依照內部結構，佔用套內面積再搭出一個框架以支撐房子，令面積小幅減小。同時，裝修中門、窗也被要求保持原樣。

最終，在花去了近百萬元後，房子裝修已完成大部分，周女與家人入住在望，「外立面還沒有刷，已經沒錢了，準備以後再進行粉刷」。現場可見，房子有濃厚的民國味道，白牆配上深色地板和踢腳線，連家裡的門也被要求加上「氣窗」，「現在的家裝基本都沒有這個設計，我們還多花了幾百元，在門上面再加了一個玻璃窗，保證按照原來的樣式」。

值得一提的是，房子設有一個具有民國特色的小陽台，成為一大亮點。周母憶述，她們小時候就是坐在這個陽台上看北極閣上放的煙花；她們如今還計劃用花卉把陽台和小院裝點起來，「家裡的老人在這裡有太多回憶，但之前破敗的樣子讓他們不願回來，我們想等裝修好後就接他們回來看看，最快9月就可以入住」。