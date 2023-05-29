學歷「祖傳」？　河南中醫院醫生資質惹議　院方：父輩皆行醫

近日，有內地網民曬出河南滕州中醫院一名醫生的學歷欄為「祖傳」，引發關注。



據河南《都市頻道》報道，有醫院在值班醫生公告欄中，在一位中醫醫師介紹的「學歷」一欄寫著「祖傳」。

另據醫院官網介紹，該醫生為中醫內科醫師，自幼隨父習醫，深得家傳，積幾十年臨床經驗。專業特長為中醫內科雜病、脾胃、肝膽、肺疾、腎病等。

對此，滕州市中醫醫院回應稱，該醫生的父親、祖父都是行醫的，是國家承認，「他這個就是他家族，他爸爸、爺爺存在的祖傳的情況，這塊國家是承認這個祖傳的。」

河南某中醫院醫生學歷為「祖傳」，引發網絡關注。（圖 / 都市頻道）

《中華人民共和國中醫藥法》第四十二條規定，對具有重要學術價值的中醫藥理論和技術方法，省級以上人民政府中醫藥主管部門應當組織遴選本行政區域內的中醫藥學術傳承項目和傳承人，並為傳承活動提供必要的條件。傳承人應當開展傳承活動，培養後繼人才，收集整理並妥善保存相關的學術資料。第四十三條規定，中醫藥傳統知識持有人對其持有的中醫藥傳統知識享有傳承使用的權利，對他人獲取、利用其持有的中醫藥傳統知識享有知情同意和利益分享等權利。

網民點睇：

只是學歷啊，不是證書是祖傳的，考了證就有行醫資格了。



不要什麼都西方化、西醫化，中醫就按我們中國人的規矩來！



中醫是允許師承的



中醫師除正規教育外，有師承和確有專長兩種奇特的獲取方式，由國家衛生部門規定的（合理不合理不說，是合法的）。



這有啥好熱議？中醫的執業資格本來就有兩種獲取方式：一個是醫學院培養然後考取醫師資格，另一種是拜師或家庭培養然後考取醫師資格。



這個年紀，如果年輕時真讀書，至少中專應該有的吧



貽笑大方

