憑兒歌《挖呀挖》狂吸粉700萬　「甜美幼師」黃老師兒童節送祝福

此前，武漢「甜美幼師」黃老師憑藉一則教兒童唱《挖呀挖》歌曲的短影片在幾天時間內火遍內地網絡。今日（6月1日），黃老師在微博發布短影片，送上兒童節祝福。



黃老師@音樂老師花開富貴今日在微博發布首則貼文：「祝小朋友們六一快樂，健康快樂的成長。」她同時在影片中表示，自己入駐微博後將分享生活，感謝大家的喜愛與支持。

4月28日，抖音帳號名為「音樂老師花開富貴」發布的一則教唱兒歌短影片《在什麼樣的花園裏面，挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子，開什麼樣的花》，憑藉其簡單的句式、瑯瑯上口的旋律獲點讚達446.8萬，評論數達46.6萬，片中當事人黃老師亦憑藉甜美長相走紅。

截至5月7日11時，黃老師在抖音平台粉絲量已接近589萬，點讚數已突破1910萬。截至6月1日，黃老師在抖音平台粉絲量已達到769萬，獲讚數2733萬。

+ 11

此後，有爆料稱，黃老師已經辭職做起直播，憑藉直播帶貨和打賞獲取不菲的收入。亦有網友錄屏發布黃老師抹眼淚的直播影片，稱她「激動到哭，靠一首歌挖了一套房」。

5月6日，黃老師所在的幼稚園工作人員表示，黃老師沒有辭職；其本人亦公開回應，走紅給生活帶來了一些影響，面對負面質疑會調整心態，繼續做好本職工作。稱接下來的日子，想用音樂治癒更多的人。