「挖呀挖」爆紅甜美老師無濾鏡現場照曝光　網民嚇傻：根本兩個人

內地正妹黃老師因洗腦歌詞「挖呀挖呀挖」一夕竄紅，不過人紅是非多，有傳聞她的精緻外貌全靠修圖、濾鏡。



近期她受邀出席公開活動，無P圖真實樣貌全曝光，不禁讓網友狠評「這壓根兩個人了」，長相再次引起討論。

先看看「挖呀挖老師」在兩段瘋傳影片中的樣子：

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黃老師20日出席活動時，據悉是以素顏公開示人，隨州文旅局長解偉表示，因為黃老師身體不適，嚴重嘔吐致憔悴，所以沒辦法化妝，也希望大家包容。

而黃老師無P圖、無濾鏡的長相，也被拍下來在微博瘋傳。

點擊放大瀏覽現場拍到的黃老師「真面目」：

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許多人看完直呼，「眼睛也差太多」、「這也太尷尬了，關了美顏後顏值掉落成這樣」、「美顏一關……樸素了」、「果然網紅是見光死」、「一笑牙齦都爆出了」。

但也有網友替她抱不平，「沒濾鏡也還可以啊，看起挺清秀的」、「沒必要解釋，大多數上短視頻的女子都會美顏一下，這個很正常」、「是不是都沒見過美女？人家怎麼了」、「就是素顏和化妝的區別，很正常」。

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