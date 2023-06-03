浙江多間小學派印有「鹹網」QR code美術本　家長嚇壞印刷廠報警

周五（2日），浙江杭州有網民爆料指出，其孩子就讀的小學派發的美術本上，竟印有一個內容為情色網站的二維碼（QR code），離譜得令人窄舌。事後，涉事印製廠負責人表示，可能網站被黑客入侵，已經報案；教育局工作人員表示，廠商域名過期後被黃色網站搶注；警方則表示，正在核實情況。



據爆料者王女士提供的照片顯示，涉事美術本封面的右上角寫著「中國教育裝備行業協會團體標準產品」，背面下方有「中國環境標誌產品」和「衛生安全認證標誌產品」的logo，兩個logo的右邊則排列著二維碼，而當用手機掃碼後，便立即跳轉到一個情色網站。而且這並非個例，臨安區及湖州安吉縣的多名小學家長，也反映小孩用的是這個本子，經掃描，二維碼內容一致。

據報道，該美術本在桐廬、安吉、臨安等地區的各大中小學廣泛使用，存在多個生產批次。不過，也有安吉、桐廬部分中小學使用的同種美術作業本上沒有二維碼，一名桐廬的小學家長透露，兒子的學校發的是沒有二維碼的版本，而他曾在網上購買了同系列的本子，雖然確有二維碼，但掃出來是印製廠的官網。

報道指，美術本由杭州華星印務有限公司印製，相關負責人表示，二維碼確實是出廠就有的，當時是為了企業的內容介紹而印製二維碼，「我也是最近才知道這個事情，可能網站被黑客入侵了，現在已經報案了」。桐廬縣教育局相關工作人員亦回應指，涉事廠商域名今年3月過期，結果被黃色網站搶注。當局已對縣內義務教育段學校所有該廠作業簿進行了排查、收回、封存，目前在桐廬流通的該廠作業簿沒有出現相關情況。