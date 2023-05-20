上海女童買書獲贈品　家長一查竟是色情連環畫　店家：非故意

近日，上海一間書店被揭發竟以「色情」連環畫作為贈品贈予兒童，引起家長擔憂。對此，店家表示並非故意，但同時承認的確審查不嚴；監管部門亦已介入。



5月13日晚上，趙女士9歲女兒學跳舞回家，期間到位於福州路的「德金書店」購買兒童書，並購買《米小圈》系列的童書。當她在牆角收款的地方掃碼結賬時，老闆從柱子後面的一摞連環畫中抽出一本，直接遞到其女兒手上，並稱是贈送的禮物。

趙女士表示，書是有塑封的，雖然看到封面時感到怪怪的，但當時她也沒想太多，覺得光天化日下不會有什麼問題，遂把書放在袋子並離開。詎料半路遇到紅燈時，女兒想把書拿出來看一下，她便把連環畫拿出並拆去塑封，順手翻開，結果卻發現內容都是淫穢的，十分震驚。

隨後，她迅速把女兒送回家，再折返書店理論，期間報警。在店裏，趙女士發現，在其他成年人顧客結賬時，店家並沒有給他們送連環畫，遂懷疑店家是故意給未成年人送色情連環畫。而民警到場後，馬上把淫穢的圖書都沒收了。

據了解，涉事連環畫的書名為《覺後禪·夏》，《覺後禪》又名《肉蒲團》，本為清代文學家李漁所創作的章回體艷情小說，分《春》、《夏》、《秋》、《冬》四卷，涉事的應為由小說改編的連環畫版本。內媒在豆瓣平台搜索發現，該書由中國古善文化出版社出版，並在平台登記了ISBN號，可是，在國家版本數據中心平台查詢上述出版社和ISBN號，卻均未發現數據。

彭先生是書店負責人、同時是送連環畫一事的經手人，他17日表示，自己並非故意送出淫穢物品，事緣一個多星期前，一位書友老先生送了他幾本連環畫，他一開始不要，但對方硬要他收著，他遂隨手把其放在收銀處的櫃檯上，未有細看內容。事發當日，當趙女士母女二人結賬時，他想著這個傳統類的連環畫應該是外面不太買得到的，就隨手拿了一本當贈品，直到接到警方的電話，才得知書中內容不健康，「我當時都懵了」。

彭先生承認自己有把關不嚴的責任，但強調自己要是知道，肯定不會把連環畫送人，事後他也趕緊把店內所有連環畫都自查一遍。目前，涉事連環畫皆被民警收走，黃浦區市場監管局表示，證物已移交到南京東路街道平安辦。案件正進一步處理中。