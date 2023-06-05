迷信偏方？　兩歲童燙傷9天嚴重感染父母始送院　最終放棄治療

孩子燙傷怎麼辦？多數家長的第一反應都是送院治療。但近日，深圳兒童醫院接診的一名2歲的兒童辰辰（化名），竟在被燙傷9天後，創面感染、腎功能嚴重異常之時才被父母送院。經治療，醫生建議手術植皮。最終，孩子父親放棄治療，自行出院。



據內媒《正觀新聞》及深圳衛健委紀錄片《閃閃的兒科醫生》，受傷兒童辰辰的家長表示，孩子在洗澡時不慎被熱水潑背，找村醫看過後，自行用偏方治療，病情日益加重。

醫生接診後，發現辰辰背部嚴重燙傷，腎功能嚴重異常，為創面感染引起的急性腎功能不全。由於父母處理不當，已導致孩子發展為比較嚴重的燒傷三度，無法自愈，必須手術。

為了讓孩子身體更好恢復，醫生提出手術植皮方案，治療費用在25000元（人民幣，下同）左右。孩子父親知悉後，遂表示「不要聽那醫生的，這種不是很嚴重的。」

孩子母親及醫生反覆勸阻，但孩子父親依然拒絕治療，並表示「不用做，按時換藥就行了，你要有自己的主意啊，不能老是醫生說什麼你就打退堂鼓。」

醫生仍未放棄，多次向孩子父母說明病情的嚴重性和治療的必要性。但當醫生再次查房時，孩子家長已經安排孩子自行出院。

醫生查房時，發現父母已帶著孩子自行出院。（圖 / 深圳衛健委紀錄片《閃閃的兒科醫生》 ）

III度燒傷，又稱為焦痂型燒傷。全層皮膚燒傷，可深達肌肉甚至骨骼、內臟器官等。創面蠟白或焦黃，甚至炭化，有時甚至會燒到骨頭上。由於皮膚及其附件全部被毀，3~4週後焦痂脫落形成肉芽創面，創面修復有賴於植皮，較小創面也可由創緣健康皮膚上皮生長修復。癒合後多形成瘢痕，且常造成畸形。

網民評論：

什麼鬼啊！自己的孩子都不來醫院



是不是給孩子買了什麼保險



心怎麼這麼狠呀，哪怕第一時間去醫院做個緊急處理呢



既然已經盡了一個醫生的責任了，那就尊重他人的命運吧



一些無知的父母真的會毀了孩子的一生



燙傷膏也比那偏方好啊

