26歲網紅直播比拼飲酒後離世　半月前參加同行葬禮稱：要少喝點

此前，內地網紅「三千哥」在直播間狂灌4斤白酒後暴斃身亡，年僅34歲。

「三千哥」離世僅半月，另一名網紅「中原黃哥」於6月2日凌晨，又在直播間PK喝白酒後離世，而其上個月剛參加過「三千哥」的葬禮。



網紅「中原黃哥」的其中一個社交帳號擁有17.6萬粉絲，其發布的31條作品包括豪飲白酒、啤酒等各種酒類，以及頭砸核桃、徒手開椰子、劈榴蓮等。而其影片也大多冠以「兄弟太狠了」等標題。

「中原黃哥」喝酒前為證白酒為真，用酒將紙巾浸濕後點燃，邊吃大蔥猛灌白酒，幾乎兩口喝完一瓶。其中一條影片，其在點燃白酒後，不小心將火苗落在褲子上，場面十分危險。有「中原黃哥」的粉絲表示，他的直播間不帶貨，但會收網民打賞。

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「中原黃哥」友人趙先生向內媒確認，「這件事應該是發生在6月2日凌晨。」趙先生稱，上個月「中原黃哥」才參加了因飲酒過度暴斃的「三千哥」葬禮。趙先生描述，當日「中原黃哥」一直悶悶不樂，看起來很悲傷，而他自己也說，「以後要少喝點酒」。

▼網紅「三千哥」此前曾飲酒過多暴斃身亡▼

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許多網民對他的離世表示惋惜，「不愛惜自己啊」「一路走好」。但也有網民認為，直播平台有不可推卸的責任，「直播間怎麼能飲酒？」

帳號被封禁 PK參與者應負責任

目前，「中原黃哥」的在抖音的賬號已被封禁。該平台《直播行為規範》顯示，在直播中抽煙、喝酒，構成三級（一般）違規。

律師表示，參加喝酒PK的其他人員，明知平台禁止在直播時飲酒，且若在對方PK人員明顯已出現過量飲酒症狀時，沒有履行必要的注意義務，仍然與其PK，也應當在其過錯範圍內承擔責任。