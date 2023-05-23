網紅「三千哥」灌4斤白酒暴斃背後：有主播謊稱喝「水」避監管

內地網紅「三千哥」日前直播PK喝白酒，短短時間內灌下至少4瓶，結果翌日友人上門探視時發現其已死亡，消息曝光後隨即衝上熱搜。事件持續發酵，有業內人士近日揭露行內亂象，指有主播謊稱喝的不是酒，以此來逃避監管。



據早前報道，「三千哥」本名王X豐，今年34歲，住在江蘇省連雲港市，15日晚間直播PK喝酒，不料飲酒過量去世，在20日上午火化下葬。「三千哥」的好友趙先生透露，「他16號凌晨1點多PK結束，到了下午1點的時候，發現人已經沒了（身亡）。他就是打PK，前面我不知道喝了多少，但是後面的影片我看他喝了差不多4斤（編按：中國1斤500克），先喝了3瓶沒有吐，第4瓶又喝了...」

周日（21日），趙先生再透露，目前死者家屬十分悲痛，不希望再被打擾。他認為，平台有著一定的責任，又透露「三千哥」直播PK喝酒最起碼有兩年了，如果平台加強監管，或許就能避免悲劇發生。

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據內媒報道，不少直播平台都會將直播飲酒納入違規行為的範疇內，可在影片和直播中，一些主播往往會以拼音「jiu」、諧音「九」、或「大白」等來代替「酒」，甚至謊稱自己喝的是「白開水」。而「三千哥」所在的直播平台明確規定在直播間飲酒屬於三級（一般）違規，且在直播中展示勸酒、大量飲酒等文化的行為亦被納入「吸煙、飲酒」管控範圍內，包括「直播間內飲酒且擺放大量酒杯、酒瓶」、「以某種方式偽裝喝酒，或喝其他不明液體等」。

據該平台的帳號運營者李冰（化名）透露，如果出現酒類相關內容，平台方會在影片下方貼上「請勿模仿」、「未成年人禁止飲酒」等風險公告，在直播中喝酒的，一般會遭到封禁，曾有博主直播2人在8小時中喝近200瓶啤酒而被封殺。不過，確有主播謊稱自己喝的不是酒，「實際上觀眾都清楚他們是在喝酒」。

事實上，網紅直播「搏命」並不罕見，例如曾有30歲「大胃王」直播暈倒，經搶救7天終去世，還是女主播直播自殘等，只為增加更多粉絲。河南澤槿律師事務所主任付建認為，如果主播故意通過迴避「飲酒」關鍵詞逃避監管，平台可以此主張免責。但他強調，應當強化直播平台的監管責任，同時對違規違法主播採取行業黑名單等限制和處罰措施。監管部門也需要完善相應的規章制度，對於違反法律法規，有損網絡文明的博主和賬號及時提出規範整改，淨化網絡環境。