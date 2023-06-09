空姐超重10%立即停飛？海南航空新規惹議　律師稱或涉嫌違法

海南航空日前對空姐提出體重限制，超出標準體重值10%的空姐將「立即停飛減重」。相關要求引發熱議，有網民就認為「男女應該平等對待」，更直言「以後抵制海航」。



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海南航空本月初發布通知，稱要對機艙服務員進行「關於專業化形象的篩查和管控提示」，其中明確對空姐的體型、體重進行不同等級的管控。對於超重5%、未超過10%的空姐，將給予30天自我減重期，並以周為單位進行監控，空姐將在每一周期結束時行現場稱重及三人面試小組評議。「若體重上漲並突破10%上限，則立即停飛減重。」

對於發布這一規定的原因，相關文件內容表述指，「專業化形象是重要的直觀的職業形象」、「我們作為窗口單位，應是一道靚麗的名片」。

民航業內人士表示，海南航空明確提出對超重10%的空姐停飛，在內地航空業中屬於首創。據公開資料顯示，海南航空對於空姐的標準體重值要求區間為（身高cm減110）的90%至（身高cm減110），即是身高為165cm的空姐體重應控制在49.5kg至55kg之間。

內地律師表示，海南航空相關舉措涉嫌違法。（微博）

不過，有關規定就引起對「就業歧視」以及「是否違反《勞動法》」的質疑，有內地律師認為，海南航空的規定增加了勞動者的勞動義務，如未經合法的法律程序制定相關勞動規章，相關舉措涉嫌違法，「案件一旦進入司法流程，航空公司很難獲得仲裁委以及法院的支持。」

微博認證為「軍事博主」的盧克文表示，「我勸大家珍惜現在的空姐，中國的民航起步沒多久，現在招到的空姐還都是身材顏值很能打的美女，這個行業用不了十年，就會都是普通女孩的工作了，再過二十年，隨着航空業的普及，就會跟現在發達國家一樣，一些大爺大媽在飛機上給大家做服務了，現在還算是空姐最後的顏值黃金時段，請大家珍惜，以後就看不到了。」

網民點睇：

「海航覺得骷髏美麼。」

「以後抵制海航。」

「男的沒腹肌也停飛嗎。」

「為了省錢吧，重了油費更高。」

「男乘務員怎麼不一起？這條規定到底在服務誰啊。」

「海航你真讓人失望，這個破規定是哪個腦子進屎的提出來的？」

「首先，最終的應該是服務；其次，男女應該平等對待。」

