潛入女廁偷拍被當場踢爆制服　廈門航空員工遭行拘

廈門市警方周六（20日）通報，一名航空公司男職員潛入基地女廁所進行偷拍，已被依法行政拘留。涉事的為廈門航空，事主犯案後被人當場踢爆，狼狽不堪。廈門航空官方宣佈隨後公布，已決定開除並解除勞動合同。



廈門市公安局思明分局發布警情通報，指周四（18日）下午5時許，思明公安分局何厝派出所接報警稱有人在某航空公司空勤基地廁所偷拍，民警迅速到場開展調查工作。經查，某航空公司26歲男工作人員龐某潛入該空勤基地女廁所，用手機對本公司女員工進行偷拍，被當事人當場發現。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十二條第六項之規定，龐某因侵犯隱私違法行為，已被思明分局依法行政拘留。

網傳片段顯示，多名身穿淺藍色制服的空姐大喊「有人偷拍」，同時幾名空少合力制伏涉案男子，期間遭到反抗，現場情況混亂。

由於片中空姐制服的顏色、樣式均與廈門航空相似，不少網民紛紛湧到該公司官方微博下詢問。周五（19日）晚，廈門航空客服人員稱，已經接到旅客反映，工作人員正在核實此事，後續可等待官方發布的通知。

至周六下午，廈門航空通報指，龐某為男飛行學員，他周四在培訓教室旁的女廁內，對一名剛入職的女乘務學員進行偷拍，被當場發現。事發後，公司高度重視，第一時間配合警方全面調查，根據警方目前調查情況及公司規章制度，已決定開除龐某，並解除勞動合同。

廈門航空又指，公司有嚴格的員工行為規範，對任何違法違規、有違公序良俗的行為，不論出於何種動機，始終堅持「零容忍」，都將嚴肅處理，絕不姑息。同時，公司始終關心關愛每一名員工，保護好員工特別是女性員工的各項權益。感謝社會各界的關注、監督、支持。