北京地鐵內與乘務員對罵　中學生叫囂｢你有爹媽嗎｣鬧20次｢X你媽｣

疑似北京地鐵內有工作人員和中學生對罵，二人吵到面紅耳赤，更多次爆出「X你媽」、「瞅你那X樣兒」等粗口。據了解，二人矛盾的起因為工作人員勸中學生移動單車位置，以免對其他乘客造成影響。目前，當地警方尚未對事件作出回應。



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有網民近日發布影片稱，北京地鐵車廂內一名操東北口音的中年男子，和一名操北京口音的男中學生對罵。影片顯示，身着乘務管理員制服的中年男子背對鏡頭，被一名身穿校服、頭戴安全帽的中學生扯住衣領，並被吼到，「我告訴你，滾蛋」。

中年男子則反擊到，「你他X滾蛋，小X崽子」。中學生繼續罵到，「瞅你那X樣兒」，並連續3次質問對方，「你有爹媽嗎？」。中年男子為此大喊，「你怎麼說話呢，我都懷疑學校是怎麼教育你的」。其後雙方繼續高聲對罵，男學生更說出「我媽是你爸爸」，以及連續罵了近20次「X你媽」，態度極為囂張。期間，並無周圍乘客上前勸阻。

據了解，二人矛盾的起因是乘務管理員勸中學生移動單車位置，以免對其他乘客造成影響。影片顯示，中學生的單車橫放在車廂內，極有可能影響其他乘客上落車。亦有眼利的網民指出，事發於北京地鐵10號線，還通過校服辨別出中學生疑似就讀於北京市陳經綸中學。

網民點睇：

「祖國的花朵真鮮豔。」

「安檢怎麼上來的自行車？」

「小伙沒吃過虧，慢慢來，會有人教的。」

「這崽子要火，你媽你爸都看見了嘍，估計學校也知道了，你呀沒救了。」

「這類所謂的管理人員得不到法律的有力支持，認真工作也逐漸淪為吵架。」

「被這種快和自己兒子一樣大的孩子罵，不管雙方誰對誰錯，歲數大的那方真的折磨。」

「自行車上地鐵，欠收拾的祖國花朵，形同虛設的安檢，缺少應急處理標準培訓的安全員，冷漠的群眾…彷彿哪裏都不對！」

「地鐵乘務管理員，這幫人真的沒法說，欺軟怕硬到了極點，這個也就是小孩，他才敢這樣對罵，換一個長的兇的，這孫子早就不知道跑到哪裏了。」



據《北京市軌道交通乘客守則》規定，北京地鐵允許攜帶單車乘搭，惟總重量不能超過30公斤或外部尺寸長、寬、高之和超過1.6米，對於不符合進站標準的單車、電單車則不允許進站。