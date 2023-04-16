老漢地鐵要求讓座遭拒　竟暴力強扯女子衣領拎起　網民斥：老流氓

上海地鐵有白髮老人強制女子讓座，女子以自己工作一天很累為由婉拒，未料老人竟伸手暴力拉扯對方衣物將其拎起，這一幕引發廣泛熱議，網民紛紛質疑，「力氣這麼大還需要讓坐？」



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事發於周五（14日）上海地鐵一號線內，一名男性老人強行要求乘客讓座，並質問一名坐在座位上的女子，「你幾歲啊？」。女子就回覆，「幾歲怎麼了？我們上班一天也很辛苦的。」

未料，老人遭到拒絕後竟直接上手大力拉扯女子衣領。女子反駁，「你把我衣服拉壞了要賠我」，老人則更加理直氣壯地說，「賠就賠！」其後老人更雙手暴力將女子拎起。

旁邊乘客見狀為老人讓座，但他仍糾纏女子不放，直至再次將女子拎起後坐到女子座位上，才善罷甘休。有目擊者亦表示，「旁邊有人讓座老人不坐，偏要讓女子讓座。」

《澎湃新額》報道指，上海地鐵有關負責人對此呼籲文明乘車，友愛禮讓。據了解，有關部門已註意到該情況，正在進一步了解。

事件引起熱議，網民點睇：

「這就是一倚老賣老的老流氓。」

「力氣這麼大還需要讓坐？」

「他咋不扯旁邊壯實的男生呢。」

「這不就是想耍流氓嗎？旁邊男生讓座了他都不坐，就在那撕那女的衣服。」

「力氣好大可以進廠接著幹活，不是老人變壞了是壞人變老了。」

「認真問一句，我可以還手打他麼？犯法麼？會被拘留判刑麼？」

