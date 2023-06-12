山西現「透明門」公廁　解手過程一覽無遺　網民嘲：省去敲門麻煩

山西省太原市一間公共廁所被市民爆料，玻璃門是完全透明的，從裏面可以看到外面，連外面也能看到裏面正在上廁所的人，直呼這麼誇張的失誤，怎麼會在興建的時候都沒察覺。



如此誇張的失誤，究竟事前為何沒有人覺得這「設計」是有問題的呢？（按圖了解）

+ 1

這間公廁地點位於汾河濕地公園，從影片中可以看到，站在門外能將廁所裏的垃圾桶、馬桶看得一清二楚，公園工作人員事後出面回應，該公共廁所的玻璃門確實是透明的，不清楚為甚麼會這樣建造，目前已接獲市民反應，會再將狀況回報給領導。

不少網民知道此事後留言笑稱：

．「所以之前的人都裝作沒看到嗎？」

．「因為領導有自己專屬廁所，當然不知道這件事」

．「這樣直接知道裏面有沒有人，省去敲門的麻煩了」



相關文章：五一黃金周｜內地旅客「集體瞓公廁」惹熱議 冇酒店住原因終曝光

+ 7

延伸閱讀：

影/伴娘堵門要新郎給紅包才「放人」 下秒慘遭伴郎「連人帶門踹飛」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】