大叔搭地鐵被屈偷拍　自證清白仍遭網暴　仔為父發聲要求女生道歉

日前，廣州地鐵爆出疑似偷拍事件。

有女生質疑蹲在車廂內的大叔偷拍，並拍片直擊要求大叔打開相簿證明。大叔照做後，電話內並無偷拍照，惟她事後仍上傳影片及發文公審，形容對方是「猥瑣老頭」，質疑對方是慣犯，「如果他沒真的沒有偷拍，那為什麼他沒有為自己發聲」。

事件在網絡引起爭議後，該女生刪除帖文。

今日（11日）事件中大叔的兒子鄧先生為父親發聲，希望女生能公開道歉，否則向她提告。



事件發生在廣州地鐵8號線，有女生懷疑被大叔偷拍，並上傳直擊影片。影片中，女生質問大叔，是否在偷拍自己，並要求大叔打開相冊證明，大叔照做後相冊內並沒有偷拍照。女生隨後說「小心點不要亂拍別人」。大叔自證清白後，該女生仍在網絡公審稱，「感覺這個猥瑣老頭不是第一次作案，如此嫻熟的動作和大言不慚的表現，就有了視頻裏的故事」。

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事件在網絡發酵，網民質疑該女生沒有證據，屬於誣陷，她辯稱「如果他沒真的沒有偷拍，那為什麼他沒有為自己發聲」，惟她隨後刪除帖文。

女生事後在網上發文公審大叔，引起爭議，雖然她事後已刪文，但已被大批網民截圖。（微博截圖）

內媒向廣州地鐵查詢，職員指當時警方已介入處理事件，但因為是誤會，雙方已經和解。有網民發現，該女生是四川大學新聞學院研究生，學校回應指事件正在調查中，有具體情況會作官方通知。

女生與大叔和解後，卻將影片發至網絡公審的行為，引發網民憤怒指責。今日，大叔兒子鄧先生看到網絡討論後才知父親被當做「猥瑣男」。他向內媒《齊魯晚報》表示，此前父親雖與女生達成和解，是不了解網絡曝光的嚴重性。鄧先生說父親是農民工，當天因為下雨工地停工，便想在廣州四處走走，沒想到返程時遇到這種事情。

鄧先生稱，自己聯繫不到發布影片的女生，惟希望她能公開道歉，「這個事情在網上對我們影響太大了，我們希望她能站出來公開道歉，否則我們會起訴她。」

對於事件，人民網亦發表評論稱，「網絡曝光不能觸碰法律『紅線』，否則可能搬起石頭砸自己的腳」。網民亦聲援大叔，要求女生道歉，「不能網暴完大叔刪博就完事了」，「太氣了，想到是我父親，真的心裡好難受」，「欺負底層人在互聯網沒話語權，拿著大棒欺負老實人」。

「我也希望四川大學聲明下他們辦學宗旨對於新聞定位是什麼？」

「這個女子最可恨的點在於明明和解之後還發文網暴別人。」

「太可氣了對於大爺來說真是無妄之災」

「大學教出的精緻利己主義者」

「支持維權起訴，無論男性女性，不分青紅皂白對別人造謠網暴，都是錯誤的」

