港星孫興2011年涉毒成負面藝人　內地酒吧邀請演出遭罰5萬人仔

2022年11月浙江寧海縣迪迪酒吧因店慶邀請香港演員、因1994年《倚天屠龍記》走紅的孫興參加演出，酒吧遭罰款5萬元（人民幣，下同）。據了解，孫興2011年吸毒被捕，孫興是「港台負面藝人」



報道指出，寧海縣迪迪酒吧有限公司因未經批准舉辦營業性演出，被寧海縣文化和廣電旅遊體育局罰款5萬元。



處罰事由顯示，執行人員調查發現，當事人曾於2022年11月邀請「港台負面藝人」孫興參加其舉辦的營業性演出。酒吧負責人承認邀請孫興參加店慶，沒有收演出門票，給孫興包了2萬元的紅包，並幫他報銷來回路費。

處罰事由寫道，當事人的行為涉嫌違反《營業性演出管理條例》規定，「舉辦香港特別行政區、澳門特別行政區的文藝表演團體、個人參加的營業性演出，演出舉辦單位應當向演出所在地省、自治區、直轄市人民政府文化主管部門提出申請」。

公開資訊顯示，孫興為香港男演員、歌手，曾參演《倚天屠龍記》《風雲雄霸天下》《家有外星人》等影視劇。2011年4月，孫興涉嫌吸毒被警方查獲。

1994年孫興在《倚天屠龍記》飾演楊逍一角：

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值得一提的是，此前內地知名脫口秀演員HOUSE（李昊石）5月疑在演出中以野狗比喻解放軍，遭觀眾發文抨擊是侮辱解放軍，遭當局調查。最後所屬公司遭重罰共逾1400萬元（人民幣．下同）。周四（15日），其演出劇院亦被罰10萬元。