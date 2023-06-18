廣西南寧公司招聘實習生月薪僅300元惹熱議　招聘方：行情不好

綜合內媒報道，近日，有廣西南寧某公司招聘實習生，待遇為月薪300元人民幣，引發爭議，有網民疑似發短信怒罵招聘者「狗都不幹的活，讓你300招？」



據招聘信息顯示，該公司為一家造價咨詢公司，招聘職位為安裝預算實習生，要求造價安裝或土建相關專業畢業，在校成績優異，待遇為300元一個月，包午餐。

信息發布後，有求職者詢問招聘者「300元的實習工資是否少打了一個0」，對方回復「你見過招實習給3000元的嗎？這幾年造價行情不好，覺得不合適就不用問我了。」更有網民疑發短信怒罵招聘方「狗都不幹的活，讓你300招？」

6月16日，南寧市青秀區人力資源和社會保障局工作人員表示已接到相關問題反映，將到涉事公司了解情況。該局工作人員介紹，一般來說，如果是未畢業學生實習，簽三方協議，待遇方面沒有明確規定，有些工作單位甚至會向實習生收費。如果應聘者已經畢業，就應按勞動法相關規定，待遇不低於當地的最低工資標準1810元/月。

網民點睇：

這樣的公司搞不好，還拖欠工人300工資跑路。



那麼低工資，連停車費都交不起。



這算啥我們當醫生的去醫院實習還得給醫院交錢，還沒一分錢工資



真的是3000塊錢找不到農民工，大學生一大堆



可以了，還給300元，實習而已，想想還有幾百萬年輕人找不到工作，別人公司敢提就證明有市場，搞不好還有人說只要月薪250！



實際上是招的學徒，一般從學校畢業出來是做不了什麼事的

