涉性騷擾實習生案件勝訴　朱軍「消失」3年後重返央視主持節目

央視主持人朱軍性騷擾案歷經三年，宣判結果在早前出爐。據北京海淀法院通報，周某某（弦子）訴朱某（朱軍）性騷擾證據不足，駁回訴訟請求，引發輿論關注。

朱軍自捲入性騷擾案以來，形象一落千丈，也消失在屏幕上。在其案件最終勝訴後，朱軍近日被發現再次主持央視節目。



綜合12月8日消息，近日，在央視一個綜藝頻道中，有網友發現主持人名單裏再次出現了朱軍的名字，離開央視多年的朱軍如今重返舞台。

根據錄製節目的嘉賓分享，朱軍所參與主持的是一檔健康類節目，而當期節目的主題圍繞「肥胖」、「減重手術」等健康問題展開。不過相比文藝類型、綜藝類型節目來說，健康類型節目收視率要低很多。

朱軍近日重返央視主持健康類節目。（微博@減重手術醫生_丁明星）

其實早在此前的10月5日，朱軍已「現身」在央視節目上。在央視總台國慶期間推出的紀錄片《紅色秘檔》中，出現朱軍的畫面。這也是在他取得勝訴以後的首次在央視節目上現身。

朱軍性騷擾案當事人弦子在第一次開庭時受到很多人支持（點擊大圖瀏覽）：

朱軍性騷擾案源於弦子指控朱軍在2014年她在央視擔任實習生時，對她進行性騷擾。她事後在老師的鼓勵下報警，警方也進行蒐證，還調走了央視走廊的監控錄像，結果卻無疾而終。

弦子2018年7月在微信朋友圈發文，透露自己曾被朱軍猥褻，文章被其友人徐超（微博暱稱為「麥燒同學」）轉發到了微博上，雖然數小時內就被屏蔽，但還是在內地社交媒體引發轟動。

朱軍隨後發表律師聲明否認此事，並表示將採取法律手段追責謠言，他也到法院控告弦子和徐超損害其名譽權。

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據北京海淀法院通報，2021年9月14日，北京市海淀區法院依法不公開開庭審理原告周某某（弦子）訴被告朱某（朱軍）一般人格權糾紛一案並當庭宣判。庭審中，原告、被告依法進行了舉證質證，圍繞爭議焦點進行了充分的法庭辯論。北京市海淀區人民法院經審理認為，原告周某某提交的證據不足以證明朱某對其進行性騷擾的主張，故一審判決駁回原告周某某的訴訟請求。