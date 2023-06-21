家中突失火　安徽老伯17萬辛苦錢燒成黑炭　銀行難辨真假暫不兌換

6月19日，安徽許先生稱，自己父親辛苦積攢的17萬（人民幣，下同）在一場大火中被燒成炭，但銀行無法兌換。當地人民銀行工作人員表示，炭化的現金無法分辨真假，因此暫不能兌換，他們正聯繫設備和專家進行鑑別。



據《極目新聞》報道，許先生父親住在安徽農村，6月10日下午5時許，父親外出回家發現屋內起火，待大火被撲滅後才發現，放在櫃子中的17萬現金已被燒成炭。

許先生稱，這是父親打散工多年積攢下的辛苦錢。他將被炭化後的錢拿到中國人民銀行安徽銅陵市中心支行兌換。惟工作人員表示，燒得這麼嚴重很少見，已無法辨別真偽，遂不能兌換。

許先生表示，自己曾在網絡看到與他類似的情況。2022年湖北一女子的30萬現金被燒成炭後，經銀行工作人員鑑定，兌換出約14.7萬元。父親被燒的錢與該女子被燒的情況差不多，許先生希望能為父親挽回一些損失。

當地銀行表示，火燒幣兌換需要符合人民銀行的相關規定，要經過設備辨別真偽後才能兌換。但許先生帶來的火燒幣幾乎完全炭化了，暫時無法辨別真偽，他們也在通過省行聯繫其他地方是否有設備和專家能夠進行辨別，只要有可能，他們都會為其進行兌換。

據許先生提供圖片可見，被燒的人民幣炭化嚴重，隱約可見「100」的字樣，亦可看到部分編碼。但工作人員認為，假幣也可存在這些信息，僅憑這些無法辨別真假。

處理過此類案例的業內人士表示，據他經驗，錢幣上有金屬安全線等重要防偽特征，即可在現場分辨真假。