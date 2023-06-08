雲南昆明海關查驗啤酒箱發現1399萬人民幣現金　已移交緝私局

據內媒《極目新聞》報道，近日，雲南昆明海關查驗啤酒箱發現大量人民幣現金，共計1399.58萬元，目前已移交緝私局處理。



6月7日，「海關發布」官方通報，昆明海關所屬打洛海關關員，在打洛口岸例行檢查時，對一車以「邊民互市貿易」方式申報出口的「啤酒」貨物實施查驗時，發現載貨車輛車廂底部的14個啤酒紙箱內，藏有大量人民幣現金。

海關清點後發現，共計有人民幣現金1399.58萬元。事件隨後登上內地熱搜，引發關注討論。有網民留言詢問「是否拍賣？」，海關發布回應稱「已移交緝私局」。

公開資料顯示，打洛口岸位於中國雲南省西雙版納傣族自治州勐海縣西南部，與緬甸接壤，距緬甸景棟80公里，距泰國米賽僅239公里。

據中國新聞網3月29日報道 ，來自打洛邊檢站數據顯示，該口岸恢復客運通關首月，單日出入境旅客流量從恢復首日的569人次升至如今平均每天1000餘人次，單日最高峰達1313人次。打洛邊檢站相關負責人表示，為確保通關安全有序，該站積極加強與海關、商務局等部門溝通協調，不斷調整優化口岸通關措施，積極做好貨運通關保障。